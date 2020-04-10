В иркутской колонии произошел бунт и начался сильный пожар

Версия властей

В исправительной колонии №15 в Иркутской области произошел бунт, возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения (ч. 3 ст. 321 УК РФ), сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, один из осужденных во время отбоя не подчинился требованиям сотрудников, а несколько других осужденных в это время нанесли себе телесные повреждения. Кроме того, в ходе инцидента пострадал один из сотрудников колонии.

По данным регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, в колонию прибыла группа сотрудников, которые провели беседы с осужденными.

Позже в управлении заявили, что обстановка в колонии находится под контролем. "В настоящее время проводится оценка ущерба", - говорится в сообщении пресс-бюро, которое цитирует Интерфакс.

Версия правозащитников

По данным организации "За права человека", причиной бунта стали избиения заключенного сотрудниками колонии. В знак протеста 17 заключенных, согласно этим данным, нанесли себе телесные повреждения.

Как рассказал Би-би-си глава правозащитного фонда "Общественный вердикт" Святослав Хроменков, 9 апреля поступила информация о том, что осужденного в колонии №15 избил помощник начальника колонии.

"После этого несколько заключенных вскрыли себе вены, 13-17 человек, в том числе и тот, кого избили. После чего его повторно избили, что спровоцировало бунт в колонии, - сказал Хроменков. - Там сейчас стоит оцепление, ОМОН, колония горит - подожгли дежурную часть и что-то горит на промзоне".

На территории колонии, которая находится в Ангарске, горят три производственных цеха, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Рядом с горящими цехами находятся подсобные строения, автозаправочная станция и пожарная часть колонии, уточнил собеседник агентства.

"Наши волонтеры связываются с другими колониями, с осужденными, несколько колоний в регионе так же готовы к бунту", - добавил Хроменков. По его словам, сообщения о бунте также приходят еще из двух колоний.

"Такой крупный бунт на моей памяти первый раз, и все началось с избиения одного человека. У нас были бунты, периодически происходят бунты в ангарской воспитательной колонии, но такой бунт во взрослой колонии. ИК-15 - это строгий режим, там сидельцы, которые уже не первый срок сидят по тяжким статьям", - пояснил Хроменков.

Правозащитники заявляют, что бунт на территории колонии подавляет спецназ. "Идут полномасштабные боевые действия. Осужденных избивают и заливают водой", - написал в "Фейсбуке" правозащитник Павел Глущенко.

Глущенко сказал ТАСС, что все подъездные пути в колонию перекрыты, попасть туда не представляется возможным из-за карантина. При этом, по его словам, во время бунта пострадали заключенные, состояние некоторых из них тяжелое.

Телеканал "Дождь" со ссылкой на мать одного из осужденных сообщает, что сотрудники спецназа якобы открыли стрельбу. "Там такой шум, такой крик, там все кричат. Он кричал: мамочка, помоги, пожалуйста, нас тут убивают", - заявила женщина.

Участники бунта заблокированы в одном из зданий, сообщил Интерфаксу информированный источник. "Зачинщики, а их 16-17 человек, заблокированы в одном из зданий на территории исправительного учреждения. Ведутся работы по их обезвреживанию", - сказал он.

В свою очередь источник Интерфакса заявил, что предполагаемые участники бунта заблокированы в одном из зданий.

"Зачинщики, а их 16-17 человек, заблокированы в одном из зданий на территории исправительного учреждения. Ведутся работы по их обезвреживанию", - сказал собеседник агентства.

По его данным, беспорядки начались в штрафном изоляторе. "Зачинщики инсценировали попытку суицида и когда им стали оказывать помощь, напали на сотрудников колонии, самовольно покинули ШИЗО и устроили бунт", - утверждает источник.