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Видео Пять человек выжили после крушения самолета в болоте, полном аллигаторов

Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video

В четверг в Боливии с радаров пропал самолет, и была начата поисковая операция. Пять человек были спасены после того, как они 36 часов провели в болоте Амазонки, переполненном аллигаторами, сообщают зарубежные СМИ.

Небольшой самолет обнаружили в пятницу местные рыбаки в боливийском регионе Амазонки. Среди выживших были три женщины, ребенок и 29-летний пилот. Их здоровье находилось в "отличном" состоянии, сообщили местные власти.

Пилот рассказал местным СМИ, что из-за отказа двигателя пришлось совершить аварийную посадку. Самолет летел из города Баурес на севере Боливии в город Тринидад, после чего он внезапно начал терять высоту, и пилот был вынужден совершить посадку в болоте у лагуны.

Пять человек, находившихся в самолете, стояли на борту самолета, но со всех сторон их окружали аллигаторы.

Пилот добавил, что, по его мнению, вылившийся из самолета бензин удерживал хищников. По его словам, они также видели в воде анаконду.

"Мы не могли пить воду, и из-за аллигаторов мы также не могли никуда больше направиться", - рассказал пилот.

После того, как рыбаки обнаружили судно, туда был направлен вертолет, чтобы доставить выживших в больницу.

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