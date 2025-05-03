Видео Пять человек выжили после крушения самолета в болоте, полном аллигаторов

Небольшой самолет обнаружили в пятницу местные рыбаки в боливийском регионе Амазонки. Среди выживших были три женщины, ребенок и 29-летний пилот. Их здоровье находилось в "отличном" состоянии, сообщили местные власти.

Пилот рассказал местным СМИ, что из-за отказа двигателя пришлось совершить аварийную посадку. Самолет летел из города Баурес на севере Боливии в город Тринидад, после чего он внезапно начал терять высоту, и пилот был вынужден совершить посадку в болоте у лагуны.

Пять человек, находившихся в самолете, стояли на борту самолета, но со всех сторон их окружали аллигаторы.

Пилот добавил, что, по его мнению, вылившийся из самолета бензин удерживал хищников. По его словам, они также видели в воде анаконду.

"Мы не могли пить воду, и из-за аллигаторов мы также не могли никуда больше направиться", - рассказал пилот.

После того, как рыбаки обнаружили судно, туда был направлен вертолет, чтобы доставить выживших в больницу.

#Bolivia | A miraculous rescue in the Amazon: Five people, including a child and the 29-year-old pilot, were found alive after spending 36 hours stranded on top of their crashed plane in an alligator-infested swamp.

The light aircraft had vanished from radar on Wednesday during a… pic.twitter.com/2NpB5A4nwT — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) May 3, 2025