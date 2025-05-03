Полиция расследует появление новостей о задержании видеографа АЗС Straujupīte

Напомним, 30 апреля стало известно, что предприниматель Оскар Зейза, который ранее был руководителем по развитию Straujupīte, задержан и помещен под арест в связи с подозрениями в совершении сексуального насилия. За день до этого Айварс объявил в своих социальных сетях, что прекращает сотрудничество с этой компанией. Конкретные причины он не указал, но написал, что выше любого сотрудничества ставит этические принципы.

Позднее в социальных сетях появились видеозаписи, снятые или созданные неизвестными лицами, и комментарии к ним, позволяющие предположить, что Айварс также мог быть задержан в какой-то связи с делом Зейзы. Это впечатление еще больше усилилось после того, как Айварс написал в социальных сетях, что он "срочно ищет адвоката".

Государственная полиция сообщила LETA, что начала расследование в связи с распространенной в социальных сетях информацией, которая якобы свидетельствует о том, что полицейские задерживают Айварса.

"Символ Государственной полиции является одним из отличительных знаков учреждения, и необоснованное его использование наказуемо", - заявили в Госполиции.