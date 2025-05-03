Полиция расследует появление новостей о задержании видеографа АЗС Straujupīte

Государственная полиция опровергла информацию о задержании Эдгара Айварса, делового партнера и видеографа компании Straujupīte, торгующей топливом, и сообщила, что начала проверку в связи с распространением этих новостей в социальных сетях.
Напомним, 30 апреля стало известно, что предприниматель Оскар Зейза, который ранее был руководителем по развитию Straujupīte, задержан и помещен под арест в связи с подозрениями в совершении сексуального насилия. За день до этого Айварс объявил в своих социальных сетях, что прекращает сотрудничество с этой компанией. Конкретные причины он не указал, но написал, что выше любого сотрудничества ставит этические принципы.
Позднее в социальных сетях появились видеозаписи, снятые или созданные неизвестными лицами, и комментарии к ним, позволяющие предположить, что Айварс также мог быть задержан в какой-то связи с делом Зейзы. Это впечатление еще больше усилилось после того, как Айварс написал в социальных сетях, что он "срочно ищет адвоката".
Государственная полиция сообщила LETA, что начала расследование в связи с распространенной в социальных сетях информацией, которая якобы свидетельствует о том, что полицейские задерживают Айварса.
"Символ Государственной полиции является одним из отличительных знаков учреждения, и необоснованное его использование наказуемо", - заявили в Госполиции.
Всех лиц, причастных к фабрикации этой информации, призывают признаться полиции, поскольку это может существенно повлиять на степень наказания, отметили в ГП.
Агентству LETA не удалось связаться с самим Айварсом, так как его телефон выключен. В свою очередь партнер компании Айварса Edart Артур Лапинскис сказал, что у него нет информации о задержании бизнесмена. Он отметил, что несколько дней назад связывался с Айварсом по телефону по рабочим вопросам.
По информации, предоставленной полицией, 28 апреля 2025 года в Риге был задержан мужчина, подозреваемый в совершении сексуального преступления. Ни имя подозреваемого, ни адрес, по которому произошло задержание или преступление, раскрыты не были. Однако агентство LETA 30 апреля 2025 года выяснило, что Рижский городской суд применил к Оскару Зейзе меру пресечения в виде ареста.
Согласно информации Firmas.lv, Зейзе принадлежит предприятие Prax CW, связанное с торговлей топливом, и он также является членом правления компании Bosus, принадлежащей оптовому торговцу топливом Straujupīte, владельцем которого является Юрис Зейза. Архив агентства LETA свидетельствует, что Оскар Зейза ранее занимал должность руководителя по развитию в компании Straujupīte.
Представители компании отказались от комментариев.
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