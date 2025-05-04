Олеся Переверзева - от расследования убийств до воспитания тройни

Первая попытка родить ребенка закончилась грустно - спонтанным абортом на шестой неделе. Олеся вспоминает, как гинеколог рекомендовала на два месяца отложить планирование ребенка. Так и делали - с презервативом. Малыш объявился быстро! Однако снова именно на шестой неделе Олеся почувствовала боль. "Поздравляем! Двойня!", - сказал медик. Какое-то время они жили с мыслью, что будет двойня.

До очередной сонографии. Медик во время нее выглядел обеспокоенным, вздыхал и молчал. "Я спросила, что происходит, и мне снова начало становиться страшно. Он сказал: "У вас три ребенка. Все в порядке с ними". Когда я это услышала, успокоилась - главное, что живи, что все хорошо. То, что три - сюрприз, но, как есть, так есть!"