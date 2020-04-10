Разработано приложение для получения информации и анализов на Covid-19

В приложении также можно найти адреса ближайших пунктов сдачи анализов на основании местоположения пользователя и консультативный телефон семейных врачей.

Найти ближайший пункт сдачи анализов на Covid-19 можно на основании местонахождения пользователя. Приложение указывает адрес, телефон и информацию, которую следует учитывать при сдаче анализов. Чтобы было легче найти дорогу, приложение показывает маршрут, связываясь с Waze, Google Maps и др. Полученной информацией удобно делиться.

По словам Резевски, приложение облегчает получение всей актуальной информации о Covid-19, снимая нагрузку по предоставлению информации с ответственных служб.

Приложение можно бесплатно скачать в Apple App store, а на Google Play оно пока недоступно.