Баложи: подросток без прав катался на арендованном авто с другом, курившим марихуану

"Внимание привлек автомобиль сервиса каршеринга CityBee, за рулем которого находился юноша. Он был хорошо известен нашим сотрудникам, потому что неоднократно попадал в поле зрения. Полицейские знали, что он несовершеннолетний и сидеть за рулем не имеет права", - рассказал начальник Региональной муниципальной полиции Марис Боминьш в интервью программе телеканала TV3 Degpunktā.

Боминьш рассказал, что юноша выскочил из машины и убежал в лес, но полицейские его догнали. Это был уже не первый раз, когда он сел за руль без прав.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Муниципальные полицейские вызвали коллег из Дорожной полиции, а пока те ехали, решили проверить личные вещи юного нарушителя. В машине находился еще один парень, у которого полицейские заметили подозрительный пакетик, а в ходе разговора он признался, что покурил марихуану.

В итоге оба молодых человека доставлены в Баложский участок Госполиции - один за курение марихуаны, второй - за вождение без водительских прав. Полицейские намерены выяснить, как 17-летнему парню удалось взять машину в аренду.

Видео: сюжет программы Degpunktā о подростках в Баложи