Баложи: подросток без прав катался на арендованном авто с другом, курившим марихуану

Днем 4 апреля, около 14:30 мимо сотрудников Региональной муниципальной полиции, патрулировавших в Баложи, проехал арендованный автомобиль, а рядом с ним - подросток на мопеде. У сотрудников полиции появилось подозрение, что за рулем авто находится несовершеннолетний. Полицейские решили это проверить.
"Внимание привлек автомобиль сервиса каршеринга CityBee, за рулем которого находился юноша. Он был хорошо известен нашим сотрудникам, потому что неоднократно попадал в поле зрения. Полицейские знали, что он несовершеннолетний и сидеть за рулем не имеет права", - рассказал начальник Региональной муниципальной полиции Марис Боминьш в интервью программе телеканала TV3 Degpunktā.
Боминьш рассказал, что юноша выскочил из машины и убежал в лес, но полицейские его догнали. Это был уже не первый раз, когда он сел за руль без прав.
Муниципальные полицейские вызвали коллег из Дорожной полиции, а пока те ехали, решили проверить личные вещи юного нарушителя. В машине находился еще один парень, у которого полицейские заметили подозрительный пакетик, а в ходе разговора он признался, что покурил марихуану.
В итоге оба молодых человека доставлены в Баложский участок Госполиции - один за курение марихуаны, второй - за вождение без водительских прав. Полицейские намерены выяснить, как 17-летнему парню удалось взять машину в аренду.
Видео: сюжет программы Degpunktā о подростках в Баложи
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!