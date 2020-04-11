Депутат Сейма Рейзниеце-Озола повторила сюжеты картин

Вместе с мужем Андрисом Озолсом депутат повторила полотно Джорджа Гудвина Килберна "Игра в шахматы". Как известно, к этой игре Дана Рейзниеце-Озола испытывает особую страсть - она известная латвийская шахматистка, которая с юных лет принимает участие и побеждает в разных чемпионатах.

В комментарии под публикацией Дана Рейзниеце-Озола написала, что даже ее скептичному мужу Андрису понравилась эта идея и он с удовольствием принял участие.

ФОТО: скриншот

Приняли участие в маминой идее и дети депутата - их у нее, как известно, четверо. Дочери Алекса и София восстановили сюжет картины "Ожидание", которую написал известный французский импрессионист Эдгар Дега, а София изобразила юную балерину.