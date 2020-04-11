"Как на меня люди посмотрят?": Чиновница из Валги вернула взятый в лизинг внедорожник за 50 000 евро

Впервые внедорожник привлек к себе внимание общественности в прошлом году, когда волостной советник Моника Рогенбаум подняла вопрос о том, что совет не давал отдельного разрешения на передачу ценного автомобиля волостному старейшине в использование.

Изначально машина предназначалась волостной службе, ответственной за работы по обслуживанию, но основным действующим ее пользователем был тогдашний старейшина Маргус Лепик. Министерство финансов не увидело проблемы в такой рокировке.

Кроме того, волость арендовала еще шесть автомобилей, но они были более скромными.

Представители волостной управы осенью заявили, что внедорожник находился в общественном пользовании, поэтому на нем могли ездить все работники сельского муниципалитета. Машина находилась в руках старейшины главным образом потому, что сломалась его предыдущая рабочая машина.

Осенью пресс-секретарь волостной управы сообщал, что месячная плата за аренду нового внедорожника составляет 575 евро. В то время оставалось открытым вопрос, сможет ли основной пользователь автомобиля поменяться в будущем.

"Уже в прошлом году, когда волость купила дорогой автомобиль, это вызвало большое недовольство у местных жителей", - объяснила Эстер Карузе решение отказаться от машины сейчас.

"Люди не понимали, зачем старейшине волости нужен внедорожник стоимостью 50 000 евро. В Валге, где требуется дополнительное финансирование для нескольких проблемных районов, это выглядело как пустая трата денег. Чтобы сэкономить деньги волости Валга и смягчить трудности, вызванные чрезвычайной ситуацией, я подала в лизинговую компанию договор о возврате.

Публичные деньги можно использовать гораздо лучше. Я могу себе представить, каким взглядом на меня посмотрели бы местные предприниматели или социальные работники, если бы я поехала к ним на роскошном автомобиле, купленном за деньги волости", - сказала Карузе.