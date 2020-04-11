"Как на меня люди посмотрят?": Чиновница из Валги вернула взятый в лизинг внедорожник за 50 000 евро

В Эстонии волостной старейшина города Валга Эстер Карузе решила вернуть лизинговой компании арендованный волостной управой внедорожник Kia Sorento. На автомобиле чаще всего ездила сама женщина. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Впервые внедорожник привлек к себе внимание общественности в прошлом году, когда волостной советник Моника Рогенбаум подняла вопрос о том, что совет не давал отдельного разрешения на передачу ценного автомобиля волостному старейшине в использование.
Изначально машина предназначалась волостной службе, ответственной за работы по обслуживанию, но основным действующим ее пользователем был тогдашний старейшина Маргус Лепик. Министерство финансов не увидело проблемы в такой рокировке.
Кроме того, волость арендовала еще шесть автомобилей, но они были более скромными.
Представители волостной управы осенью заявили, что внедорожник находился в общественном пользовании, поэтому на нем могли ездить все работники сельского муниципалитета. Машина находилась в руках старейшины главным образом потому, что сломалась его предыдущая рабочая машина.
Осенью пресс-секретарь волостной управы сообщал, что месячная плата за аренду нового внедорожника составляет 575 евро. В то время оставалось открытым вопрос, сможет ли основной пользователь автомобиля поменяться в будущем.
"Уже в прошлом году, когда волость купила дорогой автомобиль, это вызвало большое недовольство у местных жителей", - объяснила Эстер Карузе решение отказаться от машины сейчас.
"Люди не понимали, зачем старейшине волости нужен внедорожник стоимостью 50 000 евро. В Валге, где требуется дополнительное финансирование для нескольких проблемных районов, это выглядело как пустая трата денег. Чтобы сэкономить деньги волости Валга и смягчить трудности, вызванные чрезвычайной ситуацией, я подала в лизинговую компанию договор о возврате.
Публичные деньги можно использовать гораздо лучше. Я могу себе представить, каким взглядом на меня посмотрели бы местные предприниматели или социальные работники, если бы я поехала к ним на роскошном автомобиле, купленном за деньги волости", - сказала Карузе.
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