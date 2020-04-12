Всем по 100. Идет сбор подписей за финансовую помощь всем латвийцам

Автор инициативы - Мартиньш Крустс. Он поясняет, что в период вызванного коронавирусом кризиса может упасть покупательская способность населения, а это угрожает экономике страны. По мнению автора инициативы, финансовые кризисы начинаются именно с падения потребления.

Отягчающее обстоятельство - недостаточный объем накоплений у жителей. По мнению Крустса, чтобы предотвратить кризис, людям нужно дать деньги.

Автор инициативы считает, что всем латвийцам старше 14 лет нужно в срочном порядке выплатить по 100 евро, а в дальнейшем сумма и периодичность должны зависеть от ситуации.

По состоянию на 16:00 субботы, под инициативой подписались 228 человек.

Стоит отметить, что в случае, если будет собрано более 10 тысяч подписей, авторы инициативы могут передать ее комиссии Сейма по мандатам и этике, которая решит, рассматривать ее, или нет.