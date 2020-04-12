Вс, 12.04.2020
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С воспалением лёгких госпитализирован историк моды Васильев. Он показал больницу в Коммунарке

Александр Васильев

ФОТО: Пресс-фото

В своем профиле в Instagram известный историк моды Александр Васильев опубликовал фотографии врачей в защитных костюмах и написал, что "да, друзья мои, я Коммунарке!". 

Под фото Васильев написал, что 5 апреля стал кашлять, постепенно начала подниматься температура - до 37,5 - 38 градусов. 

"Я усиленно лечился бабушкиными методами - чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло", - написал Васильев.

Также он отметил, что его "спасителем" стала Арина Шарапова, которая, узнав о его симптомах позвонила Елене Малышевой, а та уже вызвала "скорую помощь".

В больнице в московском районе Коммунарке, где лечат пациентов  с коронавирусом, у Васильева диагностировали двустороннее воспаление лёгких. 

Васильев написал, что он лежит в чистой и светлой палате, его кормят пять раз в день, как в "самолете", ставят капельницы, делают анализы и дают медикаменты. Через 5 или 7 дней его обещают выпустить домой. 

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