"Мы не виноваты, что заболели": в Эстонии заболевшая Covid-19 семья страдает из-за слухов

Это один из примеров слухов, которые сопровождают семью в Абья. Хотя семья следует государственным распоряжениям, по деревне распространяются иные слухи. По словам матери семейства, они разочарованы в обществе.

"Никто не застрахован от этого вируса и мы не виноваты, что заболели", - сказала Кади Каск.

Под одной крышей живут отец Койт, мать Кади, их двое дочерей и двое внуков. Заражены из них трое: отец, мать и дочь - находящаяся на домашнем обучении студентка.

Одновременно с семьей заболела и живущая в Вильянди дочь.

Первой диагноз поставили именно проживающей в Вильянди дочери, симптомы у которой появились 31 марта. После этого и проживающая в Абья вся семья Каск отправилась на карантин, поскольку некоторое время назад их навещала дочь. Исключением для домашней изоляции стало 3 апреля, когда отец отправился в Вильянди сдавать тест на коронавирус и на обратном пути заехал на заправку, чтобы купить себе на время карантина запас сигарет. Ни одного симптома у него тогда не было и правила карантина в этом случае позволяют такому человеку выполнить необходимые действия.

С этого момента по Абья стали гулять различные слухи, в том числе те, которые, по словам матери, далеки от правды.

"В Абья знали, что в нашей семье есть заболевший, и люди были раздражены поведением Койта", - говорит она.

Сданная 3 апреля проба показала, что и отец семейства заражен вирусом. На данный момент болезнь добралась и до матери, и до одной дочери. Они не покидают пределов своего дома, друзья приносят пакеты с продуктами в сарай.

"Нам здесь хорошо и нет причин куда-то идти", - сказала Кади Каск. Эти постоянные обвинения, звучащие за спиной, удручающе влияют на семью. "Я понимаю людей, они встревожены, но это не нормально", - говорит Кади.

Она уверена, что в небольшом поселении слухи беспокоят зараженных больше, чем в больших городах.

"Болеть анонимно в большом городе совсем другое дело", - говорит она.

В следующий раз, когда кто-то в Абья увидит члена семьи Каск, они будут уже точно здоровы, поскольку до повторного теста и одобрения семейного врача они из дома выходить не собираются.

Кади Каск обижает больше всего то, что ссылающиеся на слухи люди не спрашивают информацию напрямую у семьи.

"Я все время дома и могу ответить", - говорит она и призывает всех интересующихся связаться с ней.

Также она советует всем людям оставаться дома, поскольку вирус можно подхватить откуда угодно.

В магазин не пустят

Руководителю магазина Coop Abja Лайли Ламп известно, что в Абья есть зараженный, и если он прийдет в магазин Coop, его не обслужат, а попросят уйти. По словам Ламп, таких случаев еще не было.

Полиция: ни одного случая нарушения карантина не установлено

Участковый Вильяндимаа Меэлис Лилль сказал, что многие люди сообщали в полицию о предполагаемых нарушениях карантина. Полицейский заверил, что за три недели не было обнаружено ни одного такого нарушения.