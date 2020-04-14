Солистка "АИГЕЛ" записала обращение властей к русскоязычным жителям Нью-Йорка

Солистка российской группы "АИГЕЛ" Айгель Гайсина записала для властей Нью-Йорка официальное обращение к русскоязычным жителям в связи с пандемией коронавируса Covid-19. Этим видео она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Известно, что Айгель Гайсина по профессии актриса озвучки, поэтому записать это обращение ей не составило труда. Об этом пишет "Медуза".
"Нью-йоркцы, закрывайте нос и рот, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Если вам нужно выйти за необходимым, постоянно носите средства, закрывающие лицо, чтобы защитить других", — говорится в сообщении.
По данным на 11 апреля в США количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 503 594, вылечились ― 29 223, скончались 18 860 человек.