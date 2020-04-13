В России осквернен памятник латышам - жертвам сталинского режима

Получив информацию об осквернении памятника, посольство Латвии в Москве подало России ноту, потребовав обеспечить должное уважение к памятнику репрессированным, что предусмотрено международным договором, сообщает агентство LETA.

Памятник "Родине..." ("Dzimtenei...") в городе Инта Республике Коми находится в месте захоронения репрессированных, на Восточном кладбище Инты. Летом 1956 года его полулегально изготовили и установили на лагерном кладбище при ОЛП № 2 посёлка Восточный.

Автор монумента - репрессированный латышский скульптор Эдуард Сидрабс. На памятнике изображен образ женщины в латышских народных одеждах, монумент многие годы является символом памяти о жертвах репрессий, направленных на латышский народ.

"Республика Коми – это какое-то проклятое место?! Мало нам того, что её столица город Сыктывкар стала самым зараженным Covid-19 городом России. Так теперь еще какие-то придурки в городе Инта намалевали две свастики на первом в СССР памятнике жертвам ГУЛага. Речь идет о монументе в память о погибших латышах "Dzimtenei…" ("Родине…" в переводе с языка моего дедушки) скульптора Эдвардса Сидрабса.

Летом 1956 года его полулегально изготовили и установили на лагерном кладбище при ОЛП № 2 посёлка Восточный несколько латышей и один эстонец, репрессированные по политическим мотивам. Насколько мне известно, акт вандализма был совершен около месяца назад, однако местные власти не ищут виновников совершенного преступления (даже уголовное дело до сих пор не возбуждено) и не устраняют его последствия", - сообщил в Facebook Эрнест Мезак, потомок репрессированных латышей.

Это первый памятник, установленный на территории СССР, чтобы увековечить память невинных жертв коммунистического режима.

Памятник был отреставрирован в августе 2012 года.