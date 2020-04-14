Ученые США сделали прогноз по развитию Covid-19 в Латвии; модель подвергли критике

Модель IHME в полдень 14 апреля прогнозировала, что вспышка Covid-19 в Латвии достигнет кульминации 1 мая. Во время пика ожидается около 12 смертей в день.

Согласно подсчетам IHME, вспышка в Латвии закончится ориентировочно к 10 июня. Прогнозируется, что до этого времени могут быть зарегистрированы примерно 337 случаев смерти от Covid-19, однако прогнозируемый интервал шире - от 21 до 1851 смерти.

Модель IHME широко обсуждается в международных СМИ. 31 марта на пресс-конференции в Белом доме на нее сослалась координатор мероприятий по Covid-19 администрации президента США Дональда Трампа Дебора Биркс. Однако в научных кругах указывают на несколько значительных недостатков модели.

Ученые Сиднейского университета считают, что более 70% зафиксированных в США случаев смерти не соответствуют прогнозируемому IHME интервалу. Так как прогнозы IHME не соответствуют реальности, ее использование в планировании ресурсов здравоохранения рискованно.

Профессор Северо-Западного университета Мартин Танер указывает, что долгосрочные прогнозы модели не вызывают доверия.

"Меня мучают сомнения, поскольку если у модели Вашингтонского университета IHME есть сложности предсказать события следующего дня, то вряд ли и долгосрочные прогнозы заслуживают доверия", - сказал он.

Профессор Салли Крипс пояснила, что интервал прогнозов опубликованных IHME данных составляет 95%. Это означает, что в 95% случаев число умерших в штатах США должно входить в прогнозируемые IHME интервалы. Однако в реальности лишь около 30% штатов соответствуют прогнозируемым интервалам, а 70% им не соответствуют.

До сих пор в США зарегистрировано более 580 000 случаев заражения, а умерли более 23 000 человек.

Модель IHME прогнозирует, что в США, которые сейчас борются с тяжелейшей вспышкой Covid-19 в мире, после 21 июня больше не будет случаев смерти от нового коронавируса.

Директор института Кристофер Мюррей пояснил, что в основе модели - "допущение, что будут приняты определенные мероприятия - не думаю, что это будет социальное дистанцирование, - которые снизят риск новой вспышки по сути до нуля". Кроме того, модель базируется на допущении, что социальное дистанцирование продолжится в США до конца мая.

IHME указывает, что вероятность второй волны может снизить массовый мониторинг, тестирование и опознание контактных лиц.

Однако опрошенные CNN эксперты считают, что это слишком оптимистичная позиция. "К сожалению, это невозможно - добиться такого уровня контроля до лета", - говорит профессор эпидемиологии Билл Ханадж.

"Нужно допускать, что даже в самом лучшем сценарии произойдут небольшие вспышки и что мы должны быть чрезвычайно бдительными".

На прошлой неделе IHME опубликовала прогнозы для нескольких стран Европы. Прогнозы Великобритании значительно изменились после того, как их раскритиковали местные эксперты. Сначала IHME прогнозировала, что до начала августа в Великобритании от Covid-19 умрут 66 000 человек, однако позднее этот прогноз был снижен до 37 500 человек. Кроме того, новые подсчеты показывают, что после 31 мая новых смертельных случаев не будет.

"Мое личное мнение - модель довольно бессмысленна", - сказал профессор эпидемиологии Университета Ноттингема Кит Нил. Он добавил, что углублялся только в данные Великобритании.

Нил также указал, что вряд ли после окончания вспышки будет возможно полностью избежать новых случаев заболевания.