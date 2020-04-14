Нарушения этикета во время видеозвонков политиков: щетина, единороги, домашняя одежда и прочее

"Мой вид как из самоизоляции, однако работа идет", - поглаживая свою щетину, во время видеозвонка поприветствовал остальных политик Атис Закатистов.

Благодаря видеозвонку, все могли заглянуть в спальню министра благосостояния, ведь Рамона Петравича решила сообщить о новостях, сидя рядом с размещенными на полке единорогами.

Эксперт по этикету Айя Страутмане "Новостям TV3" указала, что спальня - очень неподходящее место, чтобы знакомить с решениями правительства:

"Госпожа министр по-прежнему упорно не хочет понять, что она министр и что постель - не место, где министр говорит о серьезных, государственно важных в режиме чрезвычайной ситуации вещах".

К ее мнению присоединился и политолог Филипп Раевский: "Сложно принять единорогов в спальне на полке... Фон всего окружающего должен сообщать: несмотря на то, что он сидит дома, он серьезно работает, а не лежит в кроватке с единорогами и иногда общается по скайпу".

Внимание привлекла и полка министра юстиции Яниса Рейрса с фигуркой Уинстона Черчилля.

Министры по-прежнему не придумали, насколько высоко нужно размещать камеру, чтобы кадр был красивым и не был направлен на потолок на фоне говорящего.

Кроме того, политикам стоит подумать о своем внешнем виде.

"Если ты работаешь удаленно, тебе все равно нужно выглядеть по-деловому, ты не может быть небритым, немытым, в трениках или в ванне во время разговора с коллегами", - отметил специалист по общественным отношениям Раевский.

"Чем же студия в его доме отличается? Ничем. Это и телевизионная студия, и его рабочий кабинет. Может быть маленькое красиво оборудованное местечко, и там эти люди одеваются, собираются, рассаживаются и говорят с народом", - отметила Айя Страутмане.