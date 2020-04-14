Нарушения этикета во время видеозвонков политиков: щетина, единороги, домашняя одежда и прочее

С того момента, как были введены ограничения на собрания, жители о решениях политиков узнают главным образом благодаря удаленным видеоконференциям. Первый опыт свидетельствует, что министры знакомят с новостями из своего места жительства, одевшись в удобную домашнюю одежду и даже в спальне с единорогами.
"Мой вид как из самоизоляции, однако работа идет", - поглаживая свою щетину, во время видеозвонка поприветствовал остальных политик Атис Закатистов.
Благодаря видеозвонку, все могли заглянуть в спальню министра благосостояния, ведь Рамона Петравича решила сообщить о новостях, сидя рядом с размещенными на полке единорогами.
Эксперт по этикету Айя Страутмане "Новостям TV3" указала, что спальня - очень неподходящее место, чтобы знакомить с решениями правительства:
"Госпожа министр по-прежнему упорно не хочет понять, что она министр и что постель - не место, где министр говорит о серьезных, государственно важных в режиме чрезвычайной ситуации вещах".
К ее мнению присоединился и политолог Филипп Раевский: "Сложно принять единорогов в спальне на полке... Фон всего окружающего должен сообщать: несмотря на то, что он сидит дома, он серьезно работает, а не лежит в кроватке с единорогами и иногда общается по скайпу".
Внимание привлекла и полка министра юстиции Яниса Рейрса с фигуркой Уинстона Черчилля.
Министры по-прежнему не придумали, насколько высоко нужно размещать камеру, чтобы кадр был красивым и не был направлен на потолок на фоне говорящего.
Кроме того, политикам стоит подумать о своем внешнем виде.
"Если ты работаешь удаленно, тебе все равно нужно выглядеть по-деловому, ты не может быть небритым, немытым, в трениках или в ванне во время разговора с коллегами", - отметил специалист по общественным отношениям Раевский.
"Чем же студия в его доме отличается? Ничем. Это и телевизионная студия, и его рабочий кабинет. Может быть маленькое красиво оборудованное местечко, и там эти люди одеваются, собираются, рассаживаются и говорят с народом", - отметила Айя Страутмане.
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