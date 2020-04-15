Между правом и стыдом: истории белорусок, решившихся на аборт

В этому году фотограф из Беларуси Татьяна Ткачева вошла в шорт-лист самого престижного фотоконкурса в мире World Press Photo. Ее проект называется "Между правом и стыдом". Это серия фотопортретов, которые рассказывают истории женщин разных поколений, решившихся на аборт. Что это - право или стыд? Корреспондент DW поговорила с Татьяной Ткачевой.

DW: Почему вы решили посвятить серию портретов женщинам, которые решились на аборт?

Татьяна Ткачева: Я выросла в городском поселке Краснополье в Беларуси. Женщина там всегда была виновата: ты не так танцуешь на школьных вечерах, родила рано или поздно, замужем ты или нет - все равно виновата.

Как фотограф я работаю с личными темами. Моя мама забеременела во второй раз в 1987 году и сделала аборт, потому что боялась последствий Чернобыльской катастрофы. Я постоянно слышала истории знакомых и понимала, что мне хотелось бы дать слово этим женщинам. Когда у нас возникали дискуссии с друзьями, то мнения были самыми разными. Один, например, сказал, что "даже если женщину изнасиловали, она должна выносить ребенка, родить и отдать в детский дом, но точно не делать аборт".

Мне хотелось, чтобы в проекте не было моего мнения: я не собиралась агитировать за аборты. Но было важно, чтобы истории женщин были услышанными. Мои героини родились в эпоху Советского Союза и на территории современной Беларуси, но я хотела сделать проект, понятный каждой женщине на этой планете. Не бывает простых решений. Это очень сложная тема: героини пережили и домашнее насилие, и страх остаться одной. Например, одной из них изменял муж, она сделала несколько абортов, а муж ее терроризировал за то, что она родила ему не семеро детей, а только троих. Я хочу, чтобы женщины перестали ощущать себя во всем виноватыми.

- Как вы искали женщин, которые захотели сниматься?

- Это был очень долгий процесс. Если эта тема табуирована даже среди феминисток, то как к этому относятся в патриархальной Беларуси? Первые попытки были безуспешными, но потом я сделала фотографию своей мамы, она разрешила рассказать ее историю. Потом я опубликовала эту фотографию и написала, что ищу героинь. Я очень долго подбирала слова, чтобы никого не обидеть. Все героини нашли меня сами, для них это было важно. Сначала я не сказала, что буду их фотографировать, чтобы не напугать. Мы встречались, долго разговаривали, они выливали всю свою боль. Потом мы снова встречались и делали фотографии.