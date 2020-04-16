Чт, 16.04.2020
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Версия: почему Меган Маркл не согласилась быть "чиновником в тиаре"

ФОТО: SCANPIX

Инсайдер рассказал, что бывшая герцогиня думала, что статус откроет иные горизонты, а не бесконечные благотворительные встречи и официальные визиты, пишет Woman.ru. 

В Сети поклонники и неравнодушные всё ещё пытаются понять, что же стало причиной для королевских супругов начать "Мегзит". Собеседники СМИ думают, что одной из причин ухода из семьи послужило несовпадение ожиданий бывшей герцогини и реальности, в которой ей пришлось быть.

"Она понятия не имела, каково быть королевской персоной на самом деле. Когда она поняла, что будет государственным чиновником в тиаре, она сказала: ''Ни за что'', — приводит слова источника портал.

Согласно его мнению, Меган желала буквально спасать мир: вечно делать официальные визиты и улыбаться на камеру - не для неё. Девушка не хотела становиться "подставным лицом без права голоса".

Отметим, что в настоящее время у Маркл появились все шансы показать, зачем был начат "Мегзит", который нанёс удар по репутации британской королевской семьи, а также подпортил отношения между родственниками. 

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