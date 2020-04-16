На доплаты полицейским и пограничникам выделено более 2,5 млн евро

Доплаты составят 20% от заработной платы и будут выделены за период с 12 марта по 31 мая.

Доплаты предназначены для должностных лиц Госполиции, Госупогранохраны и Службы госбезопасности, однако будут выплачиваться только тем работникам, которые находятся в прямом контакте с больными или потенциально больными Covid-19 лицами, пациентами групп риска или работают в обстановке повышенной интенсивности и опасности, внося вклад в ограничение пандемии и смягчение ее последствий.

Как сообщалось, доплаты получат также медики Службы неотложной медицинской помощи, семейные врачи, специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний, специалисты группы по кризисному управлению Минздрава, Латвийского центра инфектологии, Национальной службы здравоохранения, а также лабораторий и приемных отделений.