Чт, 16.04.2020
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На доплаты полицейским и пограничникам выделено более 2,5 млн евро

Пограничник. Иллюстрация

ФОТО: Zane Bitere / LETA

В четверг, 16 апреля, правительство поддержало выделение 2 590 703 евро на доплаты полицейским и пограничникам за работу во время кризиса Covid-19. 

Доплаты составят 20% от заработной платы и будут выделены за период с 12 марта по 31 мая.

Доплаты предназначены для должностных лиц Госполиции, Госупогранохраны и Службы госбезопасности, однако будут выплачиваться только тем работникам, которые находятся в прямом контакте с больными или потенциально больными Covid-19 лицами, пациентами групп риска или работают в обстановке повышенной интенсивности и опасности, внося вклад в ограничение пандемии и смягчение ее последствий.

Как сообщалось, доплаты получат также медики Службы неотложной медицинской помощи, семейные врачи, специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний, специалисты группы по кризисному управлению Минздрава, Латвийского центра инфектологии, Национальной службы здравоохранения, а также лабораторий и приемных отделений.

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