Работники NMPD получат доплаты в размере от 5 до 50%

Для сотрудников, которые работали в палатках, где проводились анализы на Covid-19, и в составе специальных бригад, надбавки составят от 15 до 50% в зависимости от количества отработанных часов. Сотрудники центра оперативного управления получат доплаты в размере 30% от зарплаты, поскольку у них существенно выросла нагрузка. Все, кто обслуживал репатриационные рейсы, получат доплаты в размере от 15 до 50%.