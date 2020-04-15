Ср, 15.04.2020
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Работники NMPD получат доплаты в размере от 5 до 50%

Логотип Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Иллюстративное фото.

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В связи с пандемией Covid-19 работники Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) получат доплаты в размере от 5 до 50%, сообщила сегодня директор NMPD Лиене Ципуле.

Во вторник Ципуле подписала распоряжение о распределении предоставленных государством средств на доплаты. Доплаты предусмотрены для работников, которые выполняли конкретную работу по ограничению распространения Covid-19.

Для сотрудников, которые работали в палатках, где проводились анализы на Covid-19, и в составе специальных бригад, надбавки составят от 15 до 50% в зависимости от количества отработанных часов. Сотрудники центра оперативного управления получат доплаты в размере 30% от зарплаты, поскольку у них существенно выросла нагрузка. Все, кто обслуживал репатриационные рейсы, получат доплаты в размере от 15 до 50%.

Кроме того, принято решение предоставить всем остальным работникам NMPD доплаты в размере от 5 до 10% в зависимости от региона, где конкретный сотрудник занят.

Как сообщалось, доплаты получат медики NMPD, семейные врачи, специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний, специалисты группы по кризисному управлению Минздрава, Латвийского центра инфектологии, лабораторий и приемных отделений.

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