Чт, 16.04.2020
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В Латвию прибыл на данный момент крупнейший груз с масками

ФОТО: Nacionālais veselības dienests

​В четверг, 16 апреля, в Латвию доставлен на данный момент крупнейший груз с медицинскими масками, сообщили в Национальной службе здравоохранения (NVD).

Доставлено 3,6 млн защитных масок и 18 тысяч респираторов. Все они предусмотрены для работников медицинской сферы, ухода, фармацевтов, зубных врачей, а также семейных врачей, которые предоставляют платные услуги, то есть - не имеют договорных отношений с NVD.

Этот груз доставлен в рамках заключенного договора между NVD и Lauma Fabric.

Всего планируется доставить в Латвию 5 млн медицинских масок и один млн респираторов.

Это уже вторая доставка Lauma Fabric. Первая была реализована 2 апреля. Оставшаяся часть будет доставлена в ближайшее время. 

У всей закупленной и доставленной продукции есть необходимые сертификаты. 

Расходы на перелет также софинансировал Европейский союз. 

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