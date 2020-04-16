В Латвию прибыл на данный момент крупнейший груз с масками

В четверг, 16 апреля, в Латвию доставлен на данный момент крупнейший груз с медицинскими масками, сообщили в Национальной службе здравоохранения (NVD).
Доставлено 3,6 млн защитных масок и 18 тысяч респираторов. Все они предусмотрены для работников медицинской сферы, ухода, фармацевтов, зубных врачей, а также семейных врачей, которые предоставляют платные услуги, то есть - не имеют договорных отношений с NVD.
Этот груз доставлен в рамках заключенного договора между NVD и Lauma Fabric.
Всего планируется доставить в Латвию 5 млн медицинских масок и один млн респираторов.
Это уже вторая доставка Lauma Fabric. Первая была реализована 2 апреля. Оставшаяся часть будет доставлена в ближайшее время.
У всей закупленной и доставленной продукции есть необходимые сертификаты.
Расходы на перелет также софинансировал Европейский союз.
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