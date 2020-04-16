В Латвию прибыл на данный момент крупнейший груз с масками

Доставлено 3,6 млн защитных масок и 18 тысяч респираторов. Все они предусмотрены для работников медицинской сферы, ухода, фармацевтов, зубных врачей, а также семейных врачей, которые предоставляют платные услуги, то есть - не имеют договорных отношений с NVD.

Этот груз доставлен в рамках заключенного договора между NVD и Lauma Fabric.

Всего планируется доставить в Латвию 5 млн медицинских масок и один млн респираторов.

Это уже вторая доставка Lauma Fabric. Первая была реализована 2 апреля. Оставшаяся часть будет доставлена в ближайшее время.

У всей закупленной и доставленной продукции есть необходимые сертификаты.

Расходы на перелет также софинансировал Европейский союз.