Врезавшись в стоящий на дороге грузовик, погиб водитель такси

Тяжелая авария произошла на Елгавском шоссе недалеко от Паролайне.

Водитель такси ехал со скоростью 100 км/час в направлении Олайне и врезался в стоящий грузовой автомобиль, который на тот момент производил ремонтные работы на дороге. После сильного удара легковой автомобиль съехал с шоссе, по дороге задев еще один микроавтобус, ехавший в потоке.

"Я ехал по своей обочине в магазин в Олайне, ехал где-то 80 км/час, таксист пошел на обгон, видимо, не заметил припаркованный рабочий автомобиль, врезался в него и от него отлетел в мою машину и ушел в кювет. Я не знаю, как он не заметил, и рабочие были, они ему моргали, как могли, хотели его предупредить. То ли он отвлекся, то ли не смотрел", - рассказал водитель бусика Дмитрий.

Прибывшие пожарные извлекли таксиста из автомобиля, но он оказался без сознания, реанимационные мероприятия прибывших медиков оказались тщетны, водитель такси погиб на месте ДТП.

Скорее всего, он будет признан виновником аварии, который по невнимательности наехал на препятствие. Однако, сотрудникам полиции еще предстоит выяснить, достаточно ли очевидны были предупреждающие сигналы ремонтников дороги.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке