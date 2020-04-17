Больно ли сдавать анализ на Covid-19? Рассказывает глава "Скорой"

Гостем авторской передачи журналиста TVNET Ильи Козина Komforta zona стала руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле. Среди прочего она ответила на интересующий многих вопрос, больно ли сдавать анализ на Covid-19.
Фрагмент интервью от 16 апреля 2020 года
- Когда я готовился к этому интервью, от многих людей я получил один и тот же вопрос: насколько болезненно сдавать анализ на Covid-19?
- Я скажу так: это зависит от того, кто его берет. Это схоже с тем, как есть зубные врачи с легкой рукой или парикмахеры, которые не выдирают волосы. Сама я брала несколько таких анализов в связи с тем, что у нас в Оперативном центре управления было заболевание. И я могу подтвердить: да, уровень боли зависит от того человека, который берет анализ. Есть те, кто делает это достаточно болезненно и те, кто делает это очень легко.
Но это не невыносимая боль. Это действительно очень глубоко в нос всунутая палочка.
Но это терпимо. Это нельзя сравнить с посещением зубного врача или ожогом. Это тупые, давящие боли глубоко в носу, но небольшие.
Полное интервью с Лиене Ципуле о нагрузке на медиков "Скорой", заболеваемости и готовности Латвии - по ссылке.
Видео: Интервью с Лиене Ципуле
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