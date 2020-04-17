Больно ли сдавать анализ на Covid-19? Рассказывает глава "Скорой"

- Я скажу так: это зависит от того, кто его берет. Это схоже с тем, как есть зубные врачи с легкой рукой или парикмахеры, которые не выдирают волосы. Сама я брала несколько таких анализов в связи с тем, что у нас в Оперативном центре управления было заболевание. И я могу подтвердить: да, уровень боли зависит от того человека, который берет анализ. Есть те, кто делает это достаточно болезненно и те, кто делает это очень легко.