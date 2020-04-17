Коронавирус: Западная Европа завозит гастарбайтеров для спасения урожая

Фермеры в Западной Европе нашли частичный выход из положения и стали завозить сезонную рабочую силу чартерными рейсами, в основном из Румынии и Болгарии. Так поступают, например, фермеры в Германии, их примеру последовали и в Британии.

Британские фермеры предупреждают, что без восточноевропейских гастарбайтеров урожай может попросту сгнить.

Однако сезонные рабочие, приезжающие на сбор урожая, подвергают риску себя и других.

В германской земле Баден-Вютремберг от Covid-19 скончался сезонный рабочий из Румынии.

Имя умершего не называется, но, согласно Spiegel, он работал на сборе урожая спаржи, когда у него появились симптомы заражения (кашель). Впоследствии он умер.

Судя по всему, он заразился уже в Германии.

Дополнительные рабочие руки нужны практически всем фермерам и компаниям, особенно на сборе фруктов, овощей и винограда.

BBC Фермеры зависят от сезонных рабочих из стран Восточной Европы

Где принимают гастарбайтеров

Германия - не единственная страна, которая завозит сезонных рабочих чартерным рейсами из Румынии и Болгарии.

Первый подобный рейс - со 150 сельхозработниками из Румынии - приземлится в четверг в лондонском аэропорту Станстед.

Рабочих будут завозить самолетами как минимум до конца июня.

Среди прочих, работников из Румынии завозит сельскохозяйственная фирма G's Fresh в графстве Кембриджшир.

Дерек Уилкинсон, управляющий компанией, говорит, что его бизнесу необходимо до трех тысяч временных рабочих для сбора урожая зеленого лука в мае, а затем - зеленого гороха и бобовых.

Фирма тесно сотрудничает с представителями системы здравоохранения - у всех румынских гастарбайтеров, вылетающих из аэропорта города Яссы, проверят температуру перед вылетом и по прилете, при необходимости прибывших поместят на карантин.

Рост интереса

Британский профсоюз фермеров (NFU) заявляет, что стране срочно нужно до 70 тыс. сезонных рабочих. Правительство Великобритании и благотворительные организации пытаются привлечь к временной работе на фермах студентов и тех, кто работал в закрывшихся теперь барах, кафе и ресторанах.

Интернет-поисковики сообщают о резком росте интереса к работе на полях.

По данным сайта Totaljobs, интерес возрос больше чем на 300% - всего за неделю более 50 тыс. человек интересовались информацией о подобной работе.

Indeed.co.uk сообщает, что между 18 марта и 1 апреля число запросов о работе на полях возросло на их сайте на 6000%.

Но не все так просто. Как рассказали в благотворительной организации Concordia, за последние 10 дней 36 тысяч человек проявили интерес к подобной работе, из них шесть тысяч прошли онлайн-собеседование. 900 из них была предложена работа, но лишь 112 согласились на условия контракта.