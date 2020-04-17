Небольшое пространство – большие перемены: дизайнер перевоплотила жилую 10 м2 комнату для 3 человек

Представьте себе, что для 3 членов семьи, вам необходимо обустроить комнату в 10 м2? ИКЕА – эксперт в сфере обустройства небольших жилых пространств, их дизайнер перевоплотила комнату – многофункционально и доступно по цене.

Больше пространства без урона для хранения

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"Когда семья большая, для обустройства дома нужен творческий подход, чтобы всем членам семьи было хорошо и удобно. Каждый индивидуален, и комната должна быть уютной для каждого. Мечтаете о своём уголке, а комната для всех всего одна? На помощь придут многофункциональная мебель. Продуманная планировка мебели и зонирование комнаты – важные первичные шаги в обустройстве", - говорит дизайнер Кристина Янсоне.

Дизайнер Кристина отметила, что наиболее часто встречающаяся ошибка для небольших квартир – нефункциональная мебель. Модульная мебель, раздвижные кровати, сиденья с отделами для хранения вещей – пример, как можно сохранять пространство и иметь место для хранения вещей. Одно из правил – освободить, как можно больше места на полу, и хранить вещи в настенных шкафах и полках, используя всю высоту стен. Шкафчики станут ещё вместительнее, если использовать вставки для ящиков, и различные разделители.

Пара приёмов зонирования комнаты

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Когда делите комнату с другими членами семьи, часто ваше расписание может не совпадать – стоит продумать освещение. Освещение – это и функциональность и уют.

"Если один хочет почитать книгу, в то время, как другой отдохнуть или поработать, важно иметь функциональное освещение. Светильник у кровати подойдёт для чтения книг, а ночник у детской кроватки поможет успокоится малышу", – советует Янсоне.

Когда в комнате проживают сразу несколько человек, её можно разделить с помощью гардин или полок. Для того, чтобы младший член семьи чувствовал, что и у него есть свой уголок, дизайнер решила покрасить стены с детским орнаментом и украсила уголок детской мебелью.

Нет беспорядка, нет проблем

ФОТО: Пресс-фото

Беспорядок – одна из основных причин ссор в доме. По словам дизайнера, при продуманном хранении вещей, содержать порядок куда проще.

"В небольшой комнате хаотичное хранение вещей ещё больше съедает пространство. Настенные шкафы и полки на всю высоту потолка занимают меньше места, а место для хранения вещей больше. Ещё не стоит забывать, что открытое хранение вещей создаёт ощущение беспорядка и собирает пыль, потому я советую использовать закрытое хранение и пару открытых полок для любимых вещей", - советует дизайнер.

Стоит подумать о хранении личных вещей в доступности для всех, включая самых младших членов семьи. Ребёнок сможет учиться порядку, раскладывать любимые игрушки и книжки на полку.

Дизайнер разместила ящики для хранения под детской кроватью, а нижняя полка отдана для детской одежды и играм.

Место для лаптопа и чашек кофе

ФОТО: Пресс-фото

В маленьком пространстве, важен каждый сантиметр. Если о полноценном столе можно не мечтать – воспользуйтесь раскладным столиком, который может служить и местом для работы и для чашки ароматного кофе. Столик и стулья можно сложить и повесить на стене за гардинами. Если всё же хотите обустроить себе рабочее место: выбирайте узкую мебель, используйте органайзеры для бумаг и канцелярских товаров. Для каждого члена семьи можно выделить свою папку на столе.

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