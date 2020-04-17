С понедельника в медучреждениях частично возобновят амбулаторные услуги

В социальной сети Twitter министр сообщила, что она договорилась с врачами о возобновлении стоматологических услуг, консультаций со специалистами, обследований и других медицинских услуг. Также специалисты обсудили необходимые меры безопасности для медицинского персонала и пациентов.

Среди возобновленных услуг - скрининг на рак груди, различные обследования по направлению семейного врача, консультации у ряда специалистов, стоматология, уход за диабетической стопой. Необходимую помощь также получат беременные, пациенты "зеленого коридора", пациенты с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и т.д.

С направлением от семейного врача или врача-специалиста с понедельника можно будет проводить эхокардиографию, ультрасонографию, рентген, компьютерную томографию, допплерографию, ядерный магнитный резонанс и электрокардиографию. Возобновлены будут также первоначальные консультации эндокринологов, кардиологов, ревматологов, пульмонологов, офтальмологов и неврологов.

Вышеупомянутые услуги медицинские учреждения смогут предоставлять с 9 до 16 часов, они должны будут ограничить число пациентов, одновременно находящихся в помещениях медучреждения, и определить точное время, в которое пациент должен явиться для получения услуги.

Напомним, ранее, для того, чтобы защитить пациентов и медиков от возможного инфицирования Covid-19, министр здравоохранения распорядилась до окончания режима чрезвычайной ситуации частично ограничить плановые медицинские услуги как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях.

Три дня назад на пресс-конференции министр здравоохранения отмечала, что согласно прогнозам эпидемиологов и инфекционистов, 25 апреля в Латвии ожидается пик заболеваемости Covid-19, поэтому, несмотря на то, что другие европейские страны смягчают ограничения, в Латвии в ближайшее время делать этого не планируется.

Как сообщалось ранее, режим чрезвычайной ситуации в связи с Covid-19, предусматривающий ряд ограничительных мер и запретов, продлен в Латвии до 12 мая.