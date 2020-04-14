Винькеле: говорить о смягчении ограничений в связи с Covid-19 пока рано

"Если вы слышите, что австрийцы или испанцы что-то собираются смягчать, имейте в виду, что те ограничения, которые применяются в их странах, очень жесткие, поэтому даже со всеми смягчениями в Австрии и Испании они все равно будут строже, чем в Латвии", - сказала министр.

"Хотя количество тяжелых случаев и госпитализированных невелико - сейчас в больницах находятся 46 человек, в том числе три в тяжелом состоянии, а умерли от Covid-19 у нас пять человек, я призываю осознавать, что оптимизм пока должен быть осторожным", - сказала Винькеле.

Напомним, в настоящее время не планируется новых мер по ограничению Covid-19, сказал во вторник после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что Covid-19 - коварное заболевание, о котором ученые пока знают очень мало, поэтому единственный способ, как болезнь ограничивать, это соблюдать дистанцию и мыть руки.

Глава правительства призвал латвийцев серьезно относиться к введенным в стране ограничениям, но отметил, что новых мер пока не планируется.

Как сообщалось, чрезвычайное положение в связи с Covid-19, предусматривающее ряд ограничительных мер и запретов, продлено в Латвии до 12 мая.

За прошедшие сутки в Латвии было выявлено всего два новых случая заражения Covid-19, в целом в стране инфицированы 657 человек.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 242 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 29 018 человек.

В больницах находятся 46 пациентов с Covid-19, у 43 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, в Латвии скончались пять человек с Covid-19. SPKC ждет заключения патологоанатома о причинах смерти еще двух человек, которые умерли не в больнице.