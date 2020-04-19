На Югле местные проучили водителя "за идиотскую парковку", закидав машину мусором

Дело в том, что водитель автомобиля Audi припарковался, препятствуя проезду специализированной техники к мусорным контейнерам. Спецтранспорт приезжал забрать мусор, сигналил, никто не вышел.

Приезжала и полиция, которая выписала штраф на 40 евро. Однако, это не принесло результата.

По всей видимости, кто-то из недовольных соседей решил собственноручно проучить водителя - накидав на его автомобиль мешки с мусором.

"Как зачем там мешки? За идиотскую парковку!" - ситуацию прокомментировал один из местных жителей.

Как отмечает представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис, такое решение тоже не является адекватным. Полиция призывает не портить чужое имущество, даже если кажется, что на то есть причины.

Так как водитель автомобиля не перегнал его даже после получения штрафа, полиция приняла решение эвакуировать транспортное средство, загораживающее путь спецтехнике.

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