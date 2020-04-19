Швеция: "Коллективный иммунитет у нас будет в мае". В Латвии путь шведов не разделяют

На сегодняшний день в Швеции новым коронавирусом заразились 13 822 человека, 1511 человек умерли.

В пересчете на количество жителей, смертность от Covid-19 в Швеции в 10 раз выше, чем, например, в соседней Финляндии.

В Дании коронавирусом заразились 7242 человека, 346 умерли, в то время как в Норвегии заболели 7036 человек и 164 умерли.

Комментируя выбранные Швецией менее строгие ограничительные мероприятия по борьбе с Covid-19, главный инфекционист Министерства здравоохранения Латвии Уга Думпис в эфире Tieša runa на LTV отметил:

"Я не могу представить, что такой стратегией можно выиграть. Более сотни умерших в день. Просто так коллективный иммунитет получить невозможно. Таким образом, согласно публикациям, могут переболеть 15-20% населения.

Я скажу честно, думаю, Швеция как-то просчиталась в своих расчетах".

Он связывался со своими шведскими коллегами - не все в восторге от выбранной государством стратегии. Положиться на соблюдение порядка без строгих ограничений, в целом, подход верный, но на практике он, похоже, не сработал, отметил Думпис.

Он не может представить, чтобы Латвия пошла путем Швеции с десятками умерших ежедневно и переполненными больницами.

"Честно говоря, я не понимаю, почему они выбрали этот путь", - признался Думпис.