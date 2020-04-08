В Швеции не вводят карантин и дополняют статистику по умершим от коронавируса задним числом

Смертность от коронавируса в Швеции выше, чем в остальной Скандинавии

5 апреля шведское информагентство TT сообщило, что число умерших от коронавируса в Швеции может быть выше, чем сообщается официально. Дело в том, что ежедневные сводки об умерших дополняются задним числом (Агентство общественного здравоохранения Швеции не раз предупреждало об этом).

На основании дополненных данных ТТ сделало вывод, что на 5 апреля от коронавируса в стране умерли не 373 человека, а как минимум 750.

Позднее агентство скорректировало свои расчеты, удалило число 750 и отметило, что реальное количество умерших от коронавируса неизвестно. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл оценил его менее чем в 500 человек.

"Мы не пытаемся ничего скрывать. Но мы также не должны создавать ложное представление о том, что есть множество смертей [от коронавируса], которые мы не можем найти. Мы находим их, но иногда немного поздно", — сказал он.

Даже если так, смертность от коронавирусной инфекции в Швеции выше, чем в других скандинавских странах, которые ввели более жесткие ограничения.

По данным шведского общенационального телевидения SVT на 5 апреля, в Швеции на миллион человек приходится 39 умерших, в Дании — 31, в Норвегии — 13, в Финляндии — 5 (для сравнения, в Италии и Испании — 263 и 271 человек соответственно).

Главный эпидемиолог Швеции настаивает, что карантин может повредить здоровью общества больше, чем болезнь

Швеция — одна из немногих европейских стран, где до сих пор не введены жесткие карантинные меры для борьбы с коронавирусом. Шведам можно свободно выходить на улицу, ездить на работу и водить детей в школу, посещать кафе, парикмахерские и торговые центры. Лишь в конце марта правительство утвердило несколько запретов. В частности, были запрещены мероприятия с числом участников свыше 50 человек и закрыты для посещения дома престарелых.

В остальном власти ограничиваются рекомендациями: соблюдать дистанцию, работать из дома, чаще мыть руки, не навещать пожилых родственников и не ездить в общественном транспорте в часы пик.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен говорил, что в борьбе с коронавирусом полагается на чувство здравого смысла шведов.

До последнего времени население одобряло такой подход: рейтинг доверия Лёвену вырос с 26% в феврале до 44% в марте.

По словам Андерса Тегнелла, национальная стратегия борьбы с COVID-19 заключается в том, чтобы обеспечить плавное распространение вируса, не перегружая систему здравоохранения, пока у населения не выработается коллективный иммунитет или пока не изобретут вакцину.

"Важно найти меры, которых можно придерживаться в течение длительного времени. Запереть людей дома надолго не получится", — считает он. Учитывая относительно большую численность сотрудников, занятых в шведской системе здравоохранения, считает он, самоизоляция детей и их родителей, работающих в этой системе, может нанести более серьезный ущерб, чем сама болезнь.