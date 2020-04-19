Андрею Гришину присвоят звание генерала полиции

Он станет вторым генералом в рядах полиции. Ранее такое звание было присвоено начальнику Рижского регионального управления полиции Юрису Шулте.

Гришин занимает должности заместителя начальника Государственной полиции и начальника Главного управления криминальной полиции, а с 11 февраля также исполняет обязанности начальника Госполиции после ухода с этой должности Интса Кюзиса.

В 2015 году Гришину было присвоено звание полковника.