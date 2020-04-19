Возлюбленная Козловского раскрыла имя их дочери. Оно невероятно редкое

"Её зовут Ода Валентина", - написала счастливая мама малышки, признавшись, что распадается на кусочки каждый раз, когда произносит её имя.

Напомним, отношения между возлюбленными завязались несколько лет назад, жить вместе Козловский и Зуева стали в 2015 году. Ребёнок для обоих возлюбленных стал первым.