Возлюбленная Козловского раскрыла имя их дочери. Оно невероятно редкое

Весной этого года Данила Козловский стал отцом прекрасной малышки. На днях возлюбленная актёра Ольга Зуева рассказала, как они назвали своего первенца. Имя - невероятно редкое.
"Её зовут Ода Валентина", - написала счастливая мама малышки, признавшись, что распадается на кусочки каждый раз, когда произносит её имя.
Напомним, отношения между возлюбленными завязались несколько лет назад, жить вместе Козловский и Зуева стали в 2015 году. Ребёнок для обоих возлюбленных стал первым.
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