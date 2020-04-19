Вс, 19.04.2020
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Белая ворона индустрии: стройная Ратаковски, которая не повёрнута на фитнесе и диетах

Эмили Ратаковски

ФОТО: SIPA/Scanpix

Плоский живот, подтянутая попка, стройные ноги - всё это об известной супермодели Эмили Ратаковски. Но что самое интересное - всё это без фанатичных занятий спортом, да ещё и поглощая сэндвичи время от времени. Как так? 

Эмили не раз рассказывала, что никогда не отказывалась от мяса, позволяет себе пасту и сушу, да и что уж там - может съесть как кексик, как и круассан. Вино девушка себе тоже позволяет.

При этом у неё - отменная фигура, которой позавидуют многие. 

"У меня нет тренера, я не хожу в зал. Мы гуляем с подругами, выбираемся в пешие походы. Пожалуй, это всё.

Я не повёрнута на фитнесе. В моей индустрии меня можно назвать белой вороной", - приводит слова супермодели "Чемпионат".

Как выяснилось, один из главных секретов Ратаковски - это, конечно, гены. Мама супермодели, несмотря на свой почтенный возраст, всё ещё может похвастаться стройной фигурой.

Но на одних генах, конечно, далеко не уедешь. Эмили признаётся, что помимо долгих прогулок, любит танцы и йогу. Также она практикует медитацию, так как убеждена, что самое важное - быть в гармонии с собой. В этом тоже секрет её внешности, считает она - важно, прислушиваться к себе и ограждать себя от внешнего мира. 

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