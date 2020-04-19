Белая ворона индустрии: стройная Ратаковски, которая не повёрнута на фитнесе и диетах

Плоский живот, подтянутая попка, стройные ноги - всё это об известной супермодели Эмили Ратаковски. Но что самое интересное - всё это без фанатичных занятий спортом, да ещё и поглощая сэндвичи время от времени. Как так?
Эмили не раз рассказывала, что никогда не отказывалась от мяса, позволяет себе пасту и сушу, да и что уж там - может съесть как кексик, как и круассан. Вино девушка себе тоже позволяет.
При этом у неё - отменная фигура, которой позавидуют многие.
"У меня нет тренера, я не хожу в зал. Мы гуляем с подругами, выбираемся в пешие походы. Пожалуй, это всё.
Я не повёрнута на фитнесе. В моей индустрии меня можно назвать белой вороной", - приводит слова супермодели "Чемпионат".
Как выяснилось, один из главных секретов Ратаковски - это, конечно, гены. Мама супермодели, несмотря на свой почтенный возраст, всё ещё может похвастаться стройной фигурой.
Но на одних генах, конечно, далеко не уедешь. Эмили признаётся, что помимо долгих прогулок, любит танцы и йогу. Также она практикует медитацию, так как убеждена, что самое важное - быть в гармонии с собой. В этом тоже секрет её внешности, считает она - важно, прислушиваться к себе и ограждать себя от внешнего мира.
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