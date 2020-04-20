Как Германии удалось стать европейским лидером в борьбе с Covid-19

Германия - один из мировых лидеров в управлении кризисами

В своих исследованиях эксперты DKG используют информацию из открытых источников, в том числе данные Всемирной организации здравоохранения и Университета Джонса Хопкинса. Дмитрий Каминский говорит, что в целом речь идет об оценке эффективности национальной системы здравоохранения в настоящее время и на ближайший период, а также уровне экономической стабильности и дееспособности государства в долгосрочной перспективе - после завершения пандемии. "Ведь нужно не только пережить эпидемию, но и суметь перезапустить экономику, не допустив ее коллапса, и активно развиваться в ближайшие несколько лет, - объясняет Каминский.

- Рейтинг показывает, какие страны максимально эффективно могут защитить своих жителей как от последствий заражения Covid-19, так и от экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса".

При составлении рейтинга аналитики Deep Knowledge Group учитывали такие критерии как эффективность национальных систем мониторинга и выявления заболевания, в частности, широкий доступ к тестам на коронавирус. Обращали они внимание также на действенность карантина и других ограничительных мероприятий. Еще одним параметром стали резервы системы здравоохранения.

"Если взять Германию, - говорит Каминский, - то там очень большой запас реанимационных койкомест, достаточно больниц и медицинского персонала. Но, что еще важнее, у Германии есть возможность производить медицинское оборудование и препараты внутри страны:

она сможет самостоятельно решить эти проблемы, даже если окажется полностью отрезанной от других государств, допустим, в случае обострения пандемии".

Число реанимационных коек в Германии за время пандемии коронавируса было удвоено ФОТО: picture-alliance/dpa/R.Bonss

Основатель DKG особо подчеркивает умение немецких властей - как на федеральном, так и на региональном уровнях - управлять кризисными ситуациями. "Учитывая изначально высокий уровень заражения, Германия сверхэффективно прошла стресс-тест и успешно затормозила распространение болезни, сумев избежать участи других стран. Это даст ей значительные экономические преимущества после окончания пандемии", - говорит он.

"Москва может повторить сценарий Нью-Йорка"

Deep Knowledge Group представил также рейтинг стран, подверженных рискам в условиях пандемии. Первые пять мест в нем занимают Италия, США, Великобритания, Испания и Франция. Россия находится на 12 месте - между Нигерией и Бангладеш. При составлении этого рейтинга аналитики DKG учитывали такие параметры как скорость распространения инфекции, эффективность системы здравоохранения, в частности, количество больниц, медицинского персонала и койкомест с ИВЛ, государственное регулирование и конкретные риски, присущие определенному региону.

Каминский опасается, что в Москве "может повториться сценарий Нью-Йорка": резкий рост числа зараженных коронавирусом, при котором переполненным больницам будет все труднее оказывать эффективную помощь больным.

Аналитик также подчеркивает, что место страны в рейтингах не стабильно. "Некоторые данные обновляются в режиме реального времени, и в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, рейтинг может подняться или опуститься", - говорит он. Через две недели Deep Knowledge Group планирует опубликовать новый рейтинг безопасности стран в условиях пандемии коронавируса. Основатель DKG не исключает, что постепенный и осторожный выход из локдауна, который происходит сейчас в ряде стран, охваченных Covid-19, может привести к новому распределению мест в рейтинге.