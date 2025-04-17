По данным агентства, "эвакуация имущества" была осуществлена на самолете Embraer Legacy 600, который советник Асада по экономическим вопросам Ясар Ибрагим арендовал у ливанского бизнесмена Мохамада Вехбе и его авиакомпании Flying Airlines.

По данным сервисов отслеживания полетов, за 48 часов до падения режима Асада самолет Embraer совершил несколько рейсов между Сирией и Объединенными Арабскими Эмиратами. В первых двух рейсах, 6 декабря, из Дамаска в аэропорт Аль-Батин в Абу-Даби были вывезены деньги, картины и небольшие скульптуры, принадлежащие семье Асада.

Во время третьего рейса, вечером 7 декабря, самолет был загружен мешками с наличными деньгами. Кроме того, на борту находились жесткие диски и электронные устройства с финансовыми данными, сведениями о компаниях и имуществе, а также доказательствами переводов средств на офшорные счета.

8 декабря повстанцы вошли в Дамаск, и работа аэропорта была остановлена. В этот момент Асад бежал в Латакию. В тот же день самолет Embraer вылетел из Абу-Даби и приземлился на российской авиабазе Хмеймим.