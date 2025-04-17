Бывший президент Сирии Башар Асад перед бегством из страны вывез 500 000 долларов наличными, драгоценности, документы, ноутбуки и жесткие диски с секретной информацией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники из окружения бывшего сирийского лидера.
По данным агентства, "эвакуация имущества" была осуществлена на самолете Embraer Legacy 600, который советник Асада по экономическим вопросам Ясар Ибрагим арендовал у ливанского бизнесмена Мохамада Вехбе и его авиакомпании Flying Airlines.
По данным сервисов отслеживания полетов, за 48 часов до падения режима Асада самолет Embraer совершил несколько рейсов между Сирией и Объединенными Арабскими Эмиратами. В первых двух рейсах, 6 декабря, из Дамаска в аэропорт Аль-Батин в Абу-Даби были вывезены деньги, картины и небольшие скульптуры, принадлежащие семье Асада.
Во время третьего рейса, вечером 7 декабря, самолет был загружен мешками с наличными деньгами. Кроме того, на борту находились жесткие диски и электронные устройства с финансовыми данными, сведениями о компаниях и имуществе, а также доказательствами переводов средств на офшорные счета.
8 декабря повстанцы вошли в Дамаск, и работа аэропорта была остановлена. В этот момент Асад бежал в Латакию. В тот же день самолет Embraer вылетел из Абу-Даби и приземлился на российской авиабазе Хмеймим.
Тогда Сирию покинул один из сторонников режима Асада - Ахмед Халил. Он прибыл на базу в бронированном автомобиле с несколькими сотнями тысяч долларов наличными. Сам Асад, местонахождение которого скрывали даже от ближайших членов семьи, 8 декабря прибыл в Россию, где получил политическое убежище.
Новые власти Сирии требуют от России экстрадиции Асада и его ближайших соратников. От имени фактического главы государства Ахмеда Шараа в Москву было направлено официальное обращение с требованием выдать бывшего президента.
Кроме того, как сообщает Reuters, сирийские власти требуют вернуть государству активы, которые Асад вывез во время бегства.
Российские власти пока не отреагировали на требования Дамаска. Российский диктатор Владимир Путин предложил Дамаску продолжить сотрудничество в надежде сохранить контроль над военными базами.
За последние месяцы Россия направила в Сирию несколько судов с нефтью, а ранее в Дамаск была доставлена сирийская валюта, напечатанная в Москве еще во времена правления Асада.
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