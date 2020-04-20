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  • С сегодняшнего дня частично возобновлено оказание амбулаторных и диагностических услуг

С сегодняшнего дня частично возобновлено оказание амбулаторных и диагностических услуг

ФОТО: Zane Bitere/LETA

С сегодняшнего дня частично возобновляется оказание амбулаторных и диагностических услуг в медицинских учреждениях. Соответствующее распоряжение на прошлой неделе подписала министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Среди возобновляемых медицинских услуг -  государственный скрининг на рак молочной железы (маммография), ряд обследований с направлением от семейного врача, первичные консультации ряда специалистов, услуги стоматологов.

С направлением от семейного врача или врача-специалиста с сегодняшнего дня можно проводить:

  • эхокардиографию,
  • ультрасонографию,
  • рентген,
  • компьютерную томографию,
  • допплерографию,
  • ядерный магнитный резонанс,
  • электрокардиографию.

Возобновлены  также первичные консультации эндокринологов, кардиологов, ревматологов, пульмонологов, офтальмологов и неврологов.

При этом медицинские учреждения должны соблюдать ряд мер предосторожности.  Вышеупомянутые услуги медицинские учреждения смогут предоставлять с 9 до 16 часов и должны  ограничить число пациентов, одновременно находящихся в помещениях, а также назначить точное время визита.

Медицинские учреждения должны обеспечить медиков и пациентов индивидуальными средствами защиты, а также после визита каждого пациента проводить дезинфекцию.

Как сообщалось, предоставление плановых медицинских услуг, в том числе в частных медицинских учреждениях, было ограничено с 27 марта. 

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