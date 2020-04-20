С сегодняшнего дня частично возобновлено оказание амбулаторных и диагностических услуг

Среди возобновляемых медицинских услуг - государственный скрининг на рак молочной железы (маммография), ряд обследований с направлением от семейного врача, первичные консультации ряда специалистов, услуги стоматологов.

С направлением от семейного врача или врача-специалиста с сегодняшнего дня можно проводить: эхокардиографию,

ультрасонографию,

рентген,

компьютерную томографию,

допплерографию,

ядерный магнитный резонанс,

электрокардиографию.

Возобновлены также первичные консультации эндокринологов, кардиологов, ревматологов, пульмонологов, офтальмологов и неврологов.

При этом медицинские учреждения должны соблюдать ряд мер предосторожности. Вышеупомянутые услуги медицинские учреждения смогут предоставлять с 9 до 16 часов и должны ограничить число пациентов, одновременно находящихся в помещениях, а также назначить точное время визита.

Медицинские учреждения должны обеспечить медиков и пациентов индивидуальными средствами защиты, а также после визита каждого пациента проводить дезинфекцию.

Как сообщалось, предоставление плановых медицинских услуг, в том числе в частных медицинских учреждениях, было ограничено с 27 марта.