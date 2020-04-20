С сегодняшнего дня частично возобновлено оказание амбулаторных и диагностических услуг

С сегодняшнего дня частично возобновляется оказание амбулаторных и диагностических услуг в медицинских учреждениях. Соответствующее распоряжение на прошлой неделе подписала министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Среди возобновляемых медицинских услуг - государственный скрининг на рак молочной железы (маммография), ряд обследований с направлением от семейного врача, первичные консультации ряда специалистов, услуги стоматологов.
С направлением от семейного врача или врача-специалиста с сегодняшнего дня можно проводить:
- эхокардиографию,
- ультрасонографию,
- рентген,
- компьютерную томографию,
- допплерографию,
- ядерный магнитный резонанс,
- электрокардиографию.
Возобновлены также первичные консультации эндокринологов, кардиологов, ревматологов, пульмонологов, офтальмологов и неврологов.
При этом медицинские учреждения должны соблюдать ряд мер предосторожности. Вышеупомянутые услуги медицинские учреждения смогут предоставлять с 9 до 16 часов и должны ограничить число пациентов, одновременно находящихся в помещениях, а также назначить точное время визита.
Медицинские учреждения должны обеспечить медиков и пациентов индивидуальными средствами защиты, а также после визита каждого пациента проводить дезинфекцию.
Как сообщалось, предоставление плановых медицинских услуг, в том числе в частных медицинских учреждениях, было ограничено с 27 марта.
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