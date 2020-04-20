Аптека напоминает об изменениях в порядке выписки компенсируемых государством лекарств

Первые выводы заключаются в том, что этот подход является правильным, поскольку как жители, так и государство на лекарства тратят меньше, но проблема заключается в недостаточной осведомленности части населения об этих изменениях, что ставит под угрозу возможность своевременного получения необходимых медикаментов. Кроме того, части общества трудно приспособиться к таким радикальным изменениям.

Ситуация также осложняется ограниченной доступностью очных визитов к врачам во время чрезвычайного положения.

В Латвии компенсируемые медикаменты получают более 718 000 человек, и их число ежегодно увеличивается примерно на 5%*.

"Принятые изменения в порядке выписки компенсируемых лекарств заслуживают поддержки, поскольку цель состоит в том, чтобы платить за лекарства меньше, однако в период объявленного в стране чрезвычайного положения, когда приоритетом сферы здравоохранения является Covid-19, мы видим, что информация об изменениях не достигла жителей. Внимание общественности также сосредоточено на коронавирусе, что объясняет то, почему многие жители, приходя в аптеку, к сожалению, удивляются изменениям", - говорит фармацевт Зане Мелберга, руководитель по вопросам качества сети аптек Euroaptieka.

"Люди испытывают удивление и неудовлетворенность по поводу того, почему им даются другие лекарства, почему нельзя купить те лекарства, которые они долгое время использовали, почему нельзя доплатить. В рецептах также иногда указана неправильная или неполная информация, в результате чего фармацевт не имеет права выдать лекарство.

Фармацевты стараются объяснить людям суть изменений и решить проблемы с ошибочными или неточными рецептами, связавшись с конкретным врачом, но это не всегда возможно.

В таких ситуациях ставится под угрозу возможность пациентов своевременно получить медикаменты, от которых зависит их здоровье. Мы призываем жителей обратить внимание на существенные изменения и обсудить их с врачом, чтобы, придя в аптеку, можно было получить компенсируемые государством медикаменты и, если они отличаются от используемых до этого, был понятен порядок их использования", - говорит Мелберга.

Согласно новому порядку выписки компенсируемых лекарств, с 1 апреля в аптеках больше нельзя приобрести компенсируемые медикаменты с конкретным названием, оплатив разницу, если врач в рецепте указал международное непатентованное наименование лекарства, а конкретный медикамент, выбранный клиентом, дороже, чем компенсируемый государством референтный медикамент.

Аптека обращает внимание на то, что в рецепте должны быть указаны правильные дозировки выписанных активных веществ и их правильный порядок, а также форма лекарства: таблетка, таблетка с пленочным покрытием и т.д. Также аптека рекомендует врачам указывать в рецептах также свою контактную информацию, чтобы в случае неточностей в рецепте фармацевт мог оперативно связаться с врачом и разрешить ситуацию, а пациент мог получить лекарство.

Рекомендации и советы фармацевта Зане Мелберги для разговора с врачом:

Отправляясь к врачу, не забудьте задать все интересующие вас вопросы, связанные с изменениями в нормативных актах, например, выясните, какой компенсируемый медикамент в дальнейшем будет выдаваться вам в аптеке, чем он отличается (если отличается) от того, который вы принимали раньше, и т.д. Именно лечащий врач лучше всего знает диагноз пациента и то, какая терапия подходит ему лучше всего;

Помните - врачвыпишетрецептнакомпенсируемоелекарство (розовый), указав только активное вещество, а не название конкретного медикамента;

Если вы решите продолжить прием лекарства конкретного производителя, врач выпишет рецепт на компенсируемое лекарство только в том случае, если есть медицинские основания для употребления лекарства конкретного наименования. Например, из-за других лекарств были побочные эффекты или аллергия на одно из вспомогательных веществ препарата. В остальных случаях врач выпишет обычный (синий) рецепт, и лекарство придется покупать за свой счет, заплатив полную цену. В дальнейшем в аптеке больше нельзя будет доплачивать за более дорогие компенсируемые государством лекарства;

Если возникли подозрения на побочный эффект применяемых препаратов, каждому пациенту рекомендуется немедленно сообщить об этом и своему лечащему врачу, и в Государственное агентство лекарств. Сообщение в электронном виде можно оформить здесь: https://www.zva.gov.lv/zvais/pharmvg/

Примите во внимание! Когда врач выпишет рецепт с названием активного вещества лекарства, в аптеке вы сможете получить только лекарство по наименьшей (референтной) цене.

В случае возникновения вопросов, их можно задать своему врачу или позвонив на бесплатный информационный телефон Национальной службы здравоохранения 80001234 по рабочим дням с 8:30 до 17:00. Более подробная информация об изменениях в порядке выписки компенсируемых лекарств доступна по ссылкам: https://www.euroaptieka.lv/jaunumi/new-item-5 и www.esparveselibu.lv.

*По данным Министерства здравоохранения, в 2016 году компенсируемые лекарства получали 686 000 человек, в 2017 году – 708 000 человек, а в 2018 году – уже 718 000 человек. Данные за 2019 год еще не доступны.