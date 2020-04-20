Пандемия Covid-19 принесла одной американской компании миллиарды евро

Одна из причин роста прибыли - пандемия Covid-19. Люди скупали туалетную бумагу, зубную пасту, моющие средства и другие хозтовары. Среди марок, которые принадлежат P&G - Pampers, Tide, Ariel, Fairy, Always, Lenor, Old Spice, Pantene, Gillette, Venus и Braun. И это только малая часть брендов P&G.

В распространенном пресс-релизе компании указано, что прибыль P&G в первом квартале 2020 года составила три миллиарда долларов (2,7 млрд евро). Благодаря этому стоимость акций предприятия выросла на 10% и составила 1,17 долларов за акцию (0,92 евро). С учетом валютного колебания, фактический рост составляет 15%.

P&G отмечает, что в годовом разрезе стоимость акций компании может вырасти даже на 240%.

P&G свою деятельность начала в 1837 году как небольшая семейная компания по производству мыла и свечей в Цинциннати (штат Огайо).

Сейчас компания производит 65 товарных знаков, которые продаются в 70 странах. ​P&G является крупнейшим в мире рекламодателем, затраты компании на рекламу превышают 8 миллиардов долларов.