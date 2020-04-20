Премьер призвал Госконтроль проверить закупку медицинских масок

Сообщается, что Латвия закупила медицинские маски в срочном порядке - привычные поставки оказались фактически парализованными, поэтому пришлось привлекать новых партнеров, которые смогли квалифицироваться в госзакупках. В общей сложности на покупку масок и респираторов выделено 8 млн евро. Подробности читайте здесь.

Mediķu,policistu un citu #COVID19 ierobežošanā iesaistīto ātra apgāde ar individuāliem aizsarglīdzekļiem ir prioritāte.Vienlaikus ir būtiski kliedēt sabiedrības bažas par to iepirkumiem. Esmu aicinājis @VKontrole steidzami veikt auditu, informēt sabiedrību un ieteikt uzlabojumus. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) April 20, 2020

Как рассказал руководитель Национальной службы здравоохранения (NVD) Эдгар Лабсвирс, поручение о централизованных закупках служба получила 17 марта, и на тот момент ситуация была критическая - например, в больнице Страдиня запасы еле-еле превышали недельный резерв, поэтому договора, по его словам, пришлось заключать с "моментальной" скоростью.

Служба заключила договора о поставках медицинских масок и респираторов на 8 миллионов евро. На эти деньги закуплено восемь миллионов масок и 1,1 миллиона респираторов. Поставки закончатся на следующей неделе, этого хватит на месяц, целью же является - запастись на три, сообщают в NVD.

Лабсвирс отрицает прозвучавшую ранее информацию, что закупленные Латвией медицинские маски не отвечают высоким требованиям качества. Латвия на данный момент закупила около 2 млн защитных масок второго типа и около 6 млн масок первого типа, пишет LETA.

Поясняя разницу между масками первого и второго типа, Лабсвирс признал, что маски первого типа не подходят для использования в операционных и местах с такими же требованиями стерильности, однако их можно использовать в медучреждениях в целях защиты от заражения "Covid-19".