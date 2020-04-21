Службы США исследуют информацию о серьезных проблемах Ким Чен Ына со здоровьем

Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда 15 апреля, что вызвало опасения о состоянии его здоровья. За четыре дня до этого он принимал участие в собрании правительства.

Другое должностное лицо США признало CNN, что опасения по поводу здоровья Ким Чен Ына имеются, однако серьезность ситуации оценивать сложно.

Базируемое в Южной Корее издание Daily NK, посвященное тематике Северной Кореи, сообщило, что 12 апреля главе КНДР была сделана операция, связанная с сердечно-сосудистой системой.

Она была произведена "в связи с чрезмерным курением, ожирением и переработкой", указало издание. Сейчас лидер КНДР восстанавливается после оперативного вмешательства врачей.

Независимого подтверждения информации CNN получить не удалось.

В свою очередь два должностных лица Южной Кореи заявили агентству Reuters, что в их распоряжении нет информации, что здоровье и жизнь Ким Чен Ына были бы "в опасности", сообщает CNN.