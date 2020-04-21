Историка моды Александра Васильева выписали из Коммунарки

Телеведущий связался со студией программы "Пусть говорят" по телефону из авто по пути домой.

"Так как я не имею права выходить в магазин, мне пришлось отправить доверенное лицо, чтобы сделать все закупки, которые мне будут нужны", — рассказал историк моды, добавив, что медики сделали "всё возможное", чтобы вернуть его к полноценной жизни.

"Есть энергия, ушла апатия, которая была типична для первых дней пребывания в больнице, когда вам не хочется ни книги, ни музыки. Страха не было, так как я заранее составил завещание", — заявил Александр.

Напомним, у Васильева была диагностирована двустороннюю пневмонию. Два теста, которые сдавал историк, были отрицательными.