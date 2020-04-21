Вт, 21.04.2020
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Историка моды Александра Васильева выписали из Коммунарки

Историк моды Александр Васильев

ФОТО: facebook.com/zannadubska1

61-летний Александр Васильев 20 апреля был выписан из больницы в Коммунарке, где лечился от воспаления лёгких. 

Телеведущий связался со студией программы "Пусть говорят" по телефону из авто по пути домой. 

"Так как я не имею права выходить в магазин, мне пришлось отправить доверенное лицо, чтобы сделать все закупки, которые мне будут нужны", — рассказал историк моды, добавив, что медики сделали "всё возможное", чтобы вернуть его к полноценной жизни. 

"Есть энергия, ушла апатия, которая была типична для первых дней пребывания в больнице, когда вам не хочется ни книги, ни музыки. Страха не было, так как я заранее составил завещание", — заявил Александр.

Напомним, у Васильева была диагностирована двустороннюю пневмонию. Два теста, которые сдавал историк, были отрицательными.

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