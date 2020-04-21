Вт, 21.04.2020
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Рецепты бессовестно вкусных блюд из того, что осталось на полке

ФОТО: Пресс-фото

Данные национального розничного торговца ELVI за последние недели показывают, что спрос на продукты питания значительно вырос, и гречневую крупу покупают активнее всего.

Вместе с поваром и специалистом по питанию Евгенией Янсоне предлагают два рецепта необычных блюд на случай, если захотелось отведать чего-нибудь особенного или если, готовясь к самоизоляции, перетрудились с пополнением запасов гречневой крупы.

Соленая гречневая гранола

Время приготовления 25 мин (+ время на остывание)

Хотя мы привыкли есть сладкую гранолу с йогуртом или молоком, ее также можно приготовить и в соленом виде, дополняя салаты из свежих овощей или превращая с помощью нее обычную запеканку во что-то более особенное и хрустящее.

Ингредиенты:

  • 100 г неотваренной гречки;
  • 100 г овсяных хлопьев;
  • 1,5 ст.л. меда;
  • 80 г грецких орехов;
  • 80 г миндаля;
  • 70 г семян подсолнечника;
  • 1 свежая, мелко нарезанная веточка розмарина;
  • 1 ч.л. сушеного базилика;
  • 1 ч.л. сушеного майорана;
  • 1 - 2 ч.л. соли;
  • черный перец;
  • 30 мл оливкового масла;
  • 50 мл рапсового масла;
  • 2 ст.л. воды.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 160 градусов. Поместите все ингредиенты в большую миску, хорошо перемешайте и выложите на противень, предварительно застелив ее пергаментной бумагой.
  2. Выпекайте в духовке около 20 минут, периодически открывая дверцу духовки и перемешивая (готовая гранола должна быть красивого золотистого цвета).
  3. Охладить и подавать с салатом или другими любимыми блюдами.

Завтрак из гречки и грибов

Время приготовления 15 мин (+30 мин для набухания гречки).

Это блюдо также понравится и тем, кто не особо любит гречку, и станет идеальным вариантом для завтрака, если приготовленная гречка осталась с предыдущего дня.

Ингредиенты (на 2 персоны):

  • 150 г гречки (если используете отваренную гречку, то 300 г);
  • 1 небольшая, мелко нарезанная луковица;
  • 1 мелко нарезанная долька чеснока;
  • 300 г шампиньонов, нарезанных тонкими кусочками;
  • 1 ст.л. рапсового масла;
  • 1 ст.л. сливочного масла;
  • 2 яйца;
  • соль, черный перец;
  • зелень для подачи.

Приготовление

  1. Приготовьте гречку - вскипятите около 500 мл воды в кастрюле, добавьте соль и гречневую крупу в кипящую воду, снимите с огня и оставьте набухнуть в течение 30 минут. Гречку также можно отварить или использовать оставшуюся с предыдущего дня, но приготовленная методом набухания гречка будет более рыхлой и более воздушной. Слейте лишнюю воду через 30 минут.
  2. Обжарьте лук на рапсовом масле до золотистого цвета, добавьте грибы, сливочное масло, чеснок и жарьте еще около 5 минут. Добавьте гречневую крупу, поперчите, обжаривайте еще 5-7 минут. Гречка станет более сухой и немного хрустящей.
  3. Пожарьте или отварите яйца.
  4. Подавайте, украсив зеленью.

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