ООН: Из-за пандемии количество голодающих в мире может удвоиться

"55 стран и территорий является домом для 135 миллионов людей, которые остро страдают от нехватки продовольствия и нуждаются в немедленной гуманитарной помощи с едой и питанием, являются наиболее уязвимыми к последствиям этой пандемии, поскольку они имеют очень ограниченные возможности или вообще их не имеют, чтобы справиться одновременно с медицинским и социоэкономическим аспектами потрясений", – заявили авторы отчета.

"Covid-19 потенциально катастрофичен для миллионов людей, которые и так находились на волоске", – сказал Ариф Хусейн, главный экономист и директор по исследованиям, оценке и мониторингу во Всемирной продовольственной программе.

Сообщается, что по данным Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ООН), количество людей, которые сталкивающихся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности, может почти удвоиться в этом году до 265 миллионов из-за экономических последствий Covid-19.

Ожидается, этому поспособствует снижение доходов от туризма, сокращения денежных переводов и поездок, а также других ограничений, связанных с пандемией коронавируса.