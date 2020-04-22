Covid-19 на планете: половина учеников мира не посещают школу

Неравенство особенно остро ощущается в странах с низким уровнем дохода: в странах Африки к югу от Сахары 89% учащихся не имеют доступа к домашним компьютерам, а 82% не имеют доступа к Интернету.

Кроме того, хотя мобильные телефоны предоставляют учащимся доступ к информации и облегчают их общение с учителями и друг с другом, около 56 миллионов учащихся проживают в местах, не обслуживаемых мобильными сетями, причем почти половина из них – в странах Африки к югу от Сахары.

"Несмотря на то, что усилия по обеспечению связи для всех должны быть активизированы, мы теперь знаем, что непрерывное преподавание и обучение не могут ограничиваться онлайн-средствами", - заявила Одрэ Азуле, Генеральный директор ЮНЕСКО.

"Для того чтобы уменьшить уже существующее неравенство, мы также должны поддерживать другие альтернативы, включая использование общинных радио- и телевизионных программ и творческий подход ко всем формам обучения. Именно такие решения мы рассматриваем вместе с нашими партнерами по Глобальной коалиции".

Во всем мире по меньшей мере 1,5 миллиарда учащихся и 63 миллиона учителей начальных и средних школ страдают от беспрецедентных последствий пандемии Covid-19, которая привела к закрытию школ в 191 стране.

Даже для учителей в странах с надежной инфраструктурой информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и возможностями подключения домохозяйств к сети Интернет быстрый переход к онлайн-обучению сопряжен с соответствующими трудностями. Для учителей в регионах, где ИКТ и другие дистанционные методологии менее доступны, переход был еще более трудным или невозможным.

Преподаватели также нуждаются в профессиональной подготовке для обеспечения эффективного дистанционного и онлайн- обучения, однако такой поддержки особенно недостаточно в странах с низким уровнем дохода. В странах Африки к югу от Сахары только 64% ​​учителей начальных школ и 50% учителей средних школ удовлетворяют национальным минимальным требованиям в области профессиональной подготовки, и это часто не включает навыки ИКТ.

"Это неравенство представляет собой реальную угрозу непрерывности обучения в период беспрецедентных сбоев в системе образования", - заявила Стефания Джаннини, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования.

"Устранение этих пробелов послужило стимулом для создания Глобальной коалиции по вопросам образования и реагирования на Covid-19, объединяющей более 90 партнеров из государственного и частного секторов, в целях разработки универсальных и справедливых решений и обеспечения инклюзивности цифровой революции".

В состав Глобальной коалиции по вопросам образования входят Международный союз электросвязи и ключевые группы поддержки учителей, такие, как Education International, Фонд GEMS-Varkey, Международная организация труда и Международная целевая группа "Учителя для Образования-2030", которая недавно опубликовала "Призыв к действию" в поддержку учителей, затронутых пандемией.