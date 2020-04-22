Премьер: тех, кто платил налоги, поддержим больше. Правозащитник: помочь нужно всем!

Он признал, что нынешняя система не является оптимальной, потому что есть предприниматели, которые не могут получить эту поддержку.

По словам Кариньша, этот вопрос он обсуждал с министром финансов Янисом Рейрсом и Службой госдоходов, и в четверг ее руководство доложит правительству о выплатах пособий и причинах отказов, чтобы найти возможности сделать эту систему более гибкой.

"В результате государство больше пойдет навстречу добросовестным предпринимателям", - пообещал премьер.

В то же время Кариньш указал, что часть предприятий не платит налоги, поэтому их работники не получают пособий за простой.

Что касается пособий за простой для артистов, многие из которых не квалифицируются на их получение, то, по словам Кариньша, если и летом будут запрещены массовые мероприятия, будет рассматриваться вопрос, как помочь этим людям. Никаких конкретных мер премьер-министр пока не назвал, но призвал артистов быть творческими и искать другие возможности заработка.

Правозащитник: помочь надо всем!

Тем временем омбудсмен Юрис Янсонс в интервью программе 900 sekundes телеканала TV3 заявил, что в период кризисы Covid-19 государство должно помочь всем, в том числе тем, кто ранее недобросовестно платил налоги.

По мнению правозащитника, в нынешней ситуации нужно избежать бюрократии и формализма, и не нужно делить на честных и нечестных налогоплательщиков.

"Тех, кто не был честным, Службе госдоходов своими инструментами надо призвать к ответственности, но сейчас помочь надо всем, потому что восстановиться будет намного сложнее, если ограничения будут серьезными и отказов [на предоставление пособий] будет больше", - сказал Янсонс.

Янсонс рассказал, что в Бюро омбудсмена в последнее время поступило много жалоб от жителей и предпринимателей, которые чувствуют себя обделенными, так как не соответствуют установленным правительством критериям, но считают, что заслужили поддержку.