Елизавете II – 94: архивные фото королевы Великобритании

В этом году день рождения Елизаветы отмечалось не так, как обычно принято. К сожалению, причины для этого вызваны пандемией коронавируса.

Елизавета II впервые за всё время своего правления отменила традиционный салют. Помимо этого, не будет и традиционной церемонии "выноса знамени", которая проходит в июне в честь дня рождения монарха.

ФОТО: SCANPIX

В официальном Instagram-аккаунте британской королевской семьи был опубликован особый видеоролик с архивными фото. В видео Её Величество - ещё маленькая игривая девочка, которая веселится на природе и играет со своей сестрой принцессой Маргарет.

Одними из первых королеву поспешили поздравить герцоги Кембриджские. В их Instagram-аккаунте был опубликован совместный снимок, сделанный 20 мая 2019 года. На фото Кейт показывает бабушке проект своего супруга, сделанный специально для фестиваля цветов Chelsea Flower Show.

"Желаем Её Величеству Королеве счастливого 94-летия!" — написали Уильям и Кэтрин. К сожалению, им придется ограничиться лишь виртуальным поздравлением. Сейчас королева вместе со своим 98-летним супругом принцем Филиппом самоизолировалась в Виндзорском замке.

Принц Уильям рассказывал, что они с супругой и детьми общаются со старшими родственниками через приложение Zoom.