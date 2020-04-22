Ср, 22.04.2020
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Елизавете II – 94: архивные фото королевы Великобритании

ФОТО: SCANPIX

Вчера, 21 апреля, Королева Великобритании Елизавета II отметила свой 94-й день рождения в условиях пандемии.

В этом году день рождения Елизаветы отмечалось не так, как обычно принято. К сожалению, причины для этого вызваны пандемией коронавируса.

Елизавета II впервые за всё время своего правления отменила традиционный салют. Помимо этого, не будет и традиционной церемонии "выноса знамени", которая проходит в июне в честь дня рождения монарха. 

ФОТО: SCANPIX

В официальном Instagram-аккаунте британской королевской семьи был опубликован особый видеоролик с архивными фото. В видео Её Величество - ещё маленькая игривая девочка, которая веселится на природе и играет со своей сестрой принцессой Маргарет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Одними из первых королеву поспешили поздравить герцоги Кембриджские. В их Instagram-аккаунте был опубликован совместный снимок, сделанный 20 мая 2019 года. На фото Кейт показывает бабушке проект своего супруга, сделанный специально для фестиваля цветов Chelsea Flower Show.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Желаем Её Величеству Королеве счастливого 94-летия!" — написали Уильям и Кэтрин. К сожалению, им придется ограничиться лишь виртуальным поздравлением. Сейчас королева вместе со своим 98-летним супругом принцем Филиппом самоизолировалась в Виндзорском замке.

Принц Уильям рассказывал, что они с супругой и детьми общаются со старшими родственниками через приложение Zoom. 

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