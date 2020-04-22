Минобороны Литвы: это фейк, что войска НАТО покидают страну

Министерство сообщает, что во вторник вечером министр обороны Раймундас Кароблис получил электронное письмо якобы от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором говорилось о решении вывести из Литвы войска альянса.

"Это очередная попытка превратить кризис из-за пандемии в кризис безопасности. Такие ложные новости - попытки вызвать недоверие к партнерам по альянсу и помешать единству НАТО", - заявил Кароблис.

Минобороны Литвы утверждает, что аналогичное сообщение, согласно предварительным данным, получили литовские СМИ и официальные учреждения, а также адресаты в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По данным департамента стратегической коммуникации вооруженных сил Литвы, последовательные попытки использовать кризис из-за пандемии для распространения дезинформации наблюдаются уже около двух месяцев.

"Распространяются ложные новости о дислоцированном в Литве военном США, который якобы заразился коронавирусом, или о намерениях Министерства обороны не отменять международные военные учения", - сообщает министерство.

С 1 февраля в Литве зафиксированы 807 случаев появления ложных информационных сообщений о вирусе Covid-19. Эти сообщения распространяются на русском, английском и литовском языках, в том числе почти две трети - на русском языке.