Минобороны Литвы: это фейк, что войска НАТО покидают страну

Министерство обороны Литвы во вторник сообщило о полученной им ложной информации о выводе войск НАТО из страны.
Министерство сообщает, что во вторник вечером министр обороны Раймундас Кароблис получил электронное письмо якобы от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором говорилось о решении вывести из Литвы войска альянса.
"Это очередная попытка превратить кризис из-за пандемии в кризис безопасности. Такие ложные новости - попытки вызвать недоверие к партнерам по альянсу и помешать единству НАТО", - заявил Кароблис.
Минобороны Литвы утверждает, что аналогичное сообщение, согласно предварительным данным, получили литовские СМИ и официальные учреждения, а также адресаты в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
По данным департамента стратегической коммуникации вооруженных сил Литвы, последовательные попытки использовать кризис из-за пандемии для распространения дезинформации наблюдаются уже около двух месяцев.
"Распространяются ложные новости о дислоцированном в Литве военном США, который якобы заразился коронавирусом, или о намерениях Министерства обороны не отменять международные военные учения", - сообщает министерство.
С 1 февраля в Литве зафиксированы 807 случаев появления ложных информационных сообщений о вирусе Covid-19. Эти сообщения распространяются на русском, английском и литовском языках, в том числе почти две трети - на русском языке.
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