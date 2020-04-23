Рижане, которые пострадали из-за кризиса Covid-19, могут претендовать на пособие

Пособие предоставляется на время чрезвычайной ситуации, объявленной в стране из-за распространения Covid-19, и в течение одного календарного месяца по окончании чрезвычайной ситуации. Для жителей Рижского самоуправления размер пособия в кризисной ситуации составляет 128 евро на одного человека.

К настоящему моменту кризисное пособие Рижское самоуправление выплачивается 103 рижанам.

Самоуправление предоставляет семье (лицу) пособие на основании чрезвычайной ситуации, если семья (лицо) соответствует одному из следующих критериев:

у семьи (лица) из-за чрезвычайной ситуации нет доходов (например, человек находится в неоплачиваемом отпуске, человек имеет статус безработного, но еще не получает пособие по безработице, самозанятое лицо или человек, занятый по договору подряда, или договору другого вида – лица, оказывающие услуги, потерявшие источник доходов и др.);

у семьи (лица) появились дополнительные расходы, которые они не способны покрыть, находясь в самоизоляции после возвращения из стран, затронутых COVID-19/в настоящее время любых стран (например, доходы и накопления потрачены на дополнительное жилье, гостиницу, транспорт и др.);

семья (лицо) находятся или находились на карантине и у них нет средств на проживание.

Чтобы претендовать на пособие:

необходимо адресовать заявление Рижской социальной службе, указав в нем имя, фамилию, персональный код, адрес задекларированного места жительства, телефон. В заявлении следует максимально подробно описать проблему, появившуюся в связи с распространением Covid-19, и требующую разрешения. Заявление надо написать на государственном языке и собственноручно подписать.

К заявлению надо приложить документы, подтверждающие наличие кризисной ситуации, например, приказ об увольнении с работы или документ, подтверждающий факт невыплаты зарплаты и распечатку о состоянии банковского счета за последние три месяца.

Кроме того, следует указать счет в банке, на который человек хочет получать пособие в случае его предоставления.

Департамент благосостояния призывает подавать правильно составленные документы, так как каждый случай оценивается индивидуально. Предоставление всех необходимых документов облегчит работу Рижской социальной службы.

Пособие в кризисной кризисной ситуации предоставляется, если семья или лицо не может удовлетворить свои основные потребности. Поправки к закону "О социальных услугах и социальной помощи", которые вступили в силу 18 апреля, предусматривают, что семьям, которые из-за чрезвычайной ситуации, объявленной в связи с распространением Covid-19, не могут удовлетворить свои основные потребности и получают от самоуправления пособие в кризисной ситуации, размер пособия увеличивается на 50 евро за каждого ребенка. Эта норма закона относится также к опекунам и приемным семьям.

Департамент призывает подавать заявления и документы, адресованные Рижской социальной службе, удаленно, используя э-почту soc@riga.lv, услугу "Заявление учреждению" на портале Latvija.lv или поместив в специально предусмотренный для документов ящик в своем территориальном центре.