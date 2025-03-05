По будням рейсы из Пиньки будут выполняться в 18:41 (в настоящее время - в 18:35), 19:17 (в настоящее время - в 19:10) и 19:44 (в настоящее время - в 19:41).

Время отправления рейсов с улицы Абренес также изменится. Рейсы будут выполняться в 19:58 (в настоящее время - в 19:54) и 20:27 (в настоящее время - в 20:23).

По выходным рейсы из Пиньки будут выполняться в 18:29 (в настоящее время - в 18:24) и 19:17 (в настоящее время - в 19:09), а рейс с улицы Абренес в 20:24 будет выполняться в 20:27.

На автобусном маршруте № 34 по будням рейс от Центрального рынка в 17:21 будет осуществляться в 17:31, а рейс из Саулиши в 18:11 - в 18:18.

На 37-м и 41-м автобусных маршрутах примерно с 6:15 до 7:00 и примерно с 8:10 до 10:10 будут внесены изменения в интервал движения автобусов.

В свою очередь, на 3-м троллейбусном маршруте в направлении от Центрального рынка до Саркандаугавы будут внесены изменения в интервал движения с 6:50 до 7:30.

По направлению из Саркандаугавы к Центральному рынку интервал движения не изменится, однако изменится время отправления одного рейса, который в дальнейшем от конечной "Саркандаугава" будет осуществляться в 7:36 (в настоящее время - в 7:35).

Также после оценки координации времени отправления троллейбусного маршрута № 3 и автобусного маршрута № 11 будут внесены изменения в расписание движения троллейбусного маршрута № 3 после 23:00.

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