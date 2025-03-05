С 15 марта в Риге будут введены изменения в расписание движения 3-го, 4-го, 34-го, 37-го, 41-го и 52-го автобусов, а также 3-го троллейбуса, сообщили агентству LETA в Rīgas satiksme.
В Риге с 15 марта изменится расписание одного троллейбусного и нескольких автобусных маршрутов
Время отправления и интервалы движения по некоторым маршрутам будут изменены с учетом пассажиропотоков, в том числе времени работы логистических центров, торговых центров и производственных предприятий в соответствующих районах.
Автобус 52-го маршрута, отправляющийся в 7:31 в направлении от улицы Абренес к Плявниекскому кладбищу, будет курсировать и через улицу Ноликтаву, останавливаясь на остановке "Улица Ноликтаву". Изменения в конкретном рейсе были внесены для того, чтобы сотрудники логистического центра, расположенного на улице Ноликтаву, могли вовремя добираться до своего рабочего места.
Маршрут 3-го автобуса из Даугавгривы в 6:40 будет продлен от конечной остановки в Плявниеках далее по улицам Катлакална и Крустпилс до остановки "Улица Крустпилс, 53". Кроме того, изменено время отправления рейсов в направлении из Плявниеков.
Продление маршрута от конечной остановки в Плявниеках до остановки "Улица Крустпилс, 53" предоставит более удобные возможности сотрудникам офисов производственных предприятий, расположенных на улице Крустпилс, своевременно добираться до своего рабочего места.
В целях согласования времени отправления вечерних рейсов 4-го автобусного маршрута с графиком работы торгового центра Via Jurmala Outlet Village, расположенного в Пиньки, будут внесены изменения во время отправления некоторых рейсов после 19:00.
По будням рейсы из Пиньки будут выполняться в 18:41 (в настоящее время - в 18:35), 19:17 (в настоящее время - в 19:10) и 19:44 (в настоящее время - в 19:41).
Время отправления рейсов с улицы Абренес также изменится. Рейсы будут выполняться в 19:58 (в настоящее время - в 19:54) и 20:27 (в настоящее время - в 20:23).
По выходным рейсы из Пиньки будут выполняться в 18:29 (в настоящее время - в 18:24) и 19:17 (в настоящее время - в 19:09), а рейс с улицы Абренес в 20:24 будет выполняться в 20:27.
На автобусном маршруте № 34 по будням рейс от Центрального рынка в 17:21 будет осуществляться в 17:31, а рейс из Саулиши в 18:11 - в 18:18.
На 37-м и 41-м автобусных маршрутах примерно с 6:15 до 7:00 и примерно с 8:10 до 10:10 будут внесены изменения в интервал движения автобусов.
В свою очередь, на 3-м троллейбусном маршруте в направлении от Центрального рынка до Саркандаугавы будут внесены изменения в интервал движения с 6:50 до 7:30.
По направлению из Саркандаугавы к Центральному рынку интервал движения не изменится, однако изменится время отправления одного рейса, который в дальнейшем от конечной "Саркандаугава" будет осуществляться в 7:36 (в настоящее время - в 7:35).
Также после оценки координации времени отправления троллейбусного маршрута № 3 и автобусного маршрута № 11 будут внесены изменения в расписание движения троллейбусного маршрута № 3 после 23:00.
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