В Эстонии почти четыре тысячи пенсионеров остались без выплат из России

Если Пенсионному фонду РФ не удастся перевести средства, то по договору Департамент социального страхования Эстонии не возьмет на себя обязательство по их выплате. Департамент социального страхования уведомил всех затронутых пенсионеров электронными письмами и через портал самообслуживания. Как только деньги поступят, выплаты будут осуществлены в кратчайшие сроки.

Пенсия из России назначена 3965 лицам, большинство из которых находятся в пенсионном возрасте. Из них 262 человека получают только российскую пенсию, у остальных пенсия состоит из эстонской и российской частей. Размер российских пенсий варьируется от 14,87 евро до 2800 евро.

Еще летом 2024 года Rus.Postimees подробно анализировал, как в последние годы меняется количество пенсионеров России в Эстонии и количество пенсионеров Эстонии в России, а также какая страна тратит больше на своих зарубежных пенсионеров.

"Если пенсионный и социальный фонд Российской Федерации не предоставит средства для выплаты этих пенсий, Эстония не примет на себя обязательство по их выплате, - сообщал в августе 2024 года представитель Министерства социальных дел Аурис Александров. - Если человек, помимо российской пенсии, получал также эстонскую пенсию, это не повлияет на выплату эстонской пенсии в Эстонии. В случае, если доход человека или его семьи после вычета жилищных расходов окажется ниже прожиточного минимума, он может подать заявление на получение пособия по обеспечению прожиточного минимума".

В феврале 2025 года стало известно о проблемах с выплатами военных пенсий гражданам РФ в Эстонии. В начале марта эти выплаты начали поступать на счета военных пенсионеров РФ.

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