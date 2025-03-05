Россия нанесла массированный удар по Одессе и региону

По его словам, в результате атаки дронов РФ в пригороде Одессы от осколочных ранений умер 77-летний житель села Лиманка. Обломками сбитых беспилотников повреждены частные дома, есть возгорания. Пожары ликвидируют подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Одессе - повреждения критической инфраструктуры, часть города осталась без электроэнергии, воды и тепла, добавил Кипер. Над ликвидацией последствий работали все соответствующие службы. На утро 5 марта системы тепло- и водоснабжение в Одессе функционировали в штатном режиме.

Белгород-Днестровский район области атакован баллистикой, ракета попала в пустой санаторий, здание почти полностью разрушено, пострадавших нет, сообщил глава ОВА.

ВСУ: Сбиты 115 БПЛА типа Shahed и другие беспилотники

В ночь на среду, 5 марта, РФ запустила в сторону Украины 181 ударный БПЛА типа Shahed, беспилотники-имитаторы разных типов, три баллистические ракеты "Искандер" М/KN-23 из Воронежской области и одну ракету С-300 из Курской области. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

На утро сбиты 115 Shahed и беспилотников других типов, 55 беспилотников-имитаторов "локационно утрачены без негативных последствий", говорится в сообщении.

В результате атаки пострадали Киевская, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области.

Одесса неоднократно становилась целью российских авиаударов с использованием беспилотников и крылатых ракет, напомнило агентство dpa.

Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

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