Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Одессе и Одесской области. Об этом вечером во вторник, 4 марта, сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.
Россия нанесла массированный удар по Одессе и региону
По его словам, в результате атаки дронов РФ в пригороде Одессы от осколочных ранений умер 77-летний житель села Лиманка. Обломками сбитых беспилотников повреждены частные дома, есть возгорания. Пожары ликвидируют подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В Одессе - повреждения критической инфраструктуры, часть города осталась без электроэнергии, воды и тепла, добавил Кипер. Над ликвидацией последствий работали все соответствующие службы. На утро 5 марта системы тепло- и водоснабжение в Одессе функционировали в штатном режиме.
Белгород-Днестровский район области атакован баллистикой, ракета попала в пустой санаторий, здание почти полностью разрушено, пострадавших нет, сообщил глава ОВА.
ВСУ: Сбиты 115 БПЛА типа Shahed и другие беспилотники
В ночь на среду, 5 марта, РФ запустила в сторону Украины 181 ударный БПЛА типа Shahed, беспилотники-имитаторы разных типов, три баллистические ракеты "Искандер" М/KN-23 из Воронежской области и одну ракету С-300 из Курской области. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
На утро сбиты 115 Shahed и беспилотников других типов, 55 беспилотников-имитаторов "локационно утрачены без негативных последствий", говорится в сообщении.
В результате атаки пострадали Киевская, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области.
Одесса неоднократно становилась целью российских авиаударов с использованием беспилотников и крылатых ракет, напомнило агентство dpa.
Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.
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